Как живет дочь Сергея Бодрова-младшего

Почти 20 лет прошло с тех пор, как при сходе ледника в Кармадонском ущелье погибла съемочная группа картины «Связной». В том числе режиссер киноленты Сергей Бодров-младший. Ему было всего 30. Дочери Сергея Ольге тогда едва исполнилось четыре года.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Сегодня девушка — тоже актриса. По мнению мамы Светланы, Ольга унаследовала творческие амбиции и характер отца. От профессии девушку не отпугнули ни трагический случай с ним, ни тот опыт, который она уже получила.

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«Это не тяжесть, это мои корни»

Ольга говорит, что небольшой любитель пристального внимания к себе, однако уже свыклась с ним как с неизбежностью.

«Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу»,

— разводит она руками.

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Девочкой Ольга больше всего любила танцевать и рисовать. Когда стала постарше, проявляла способности к журналистике, но, учась в десятом классе, осознала, в чем действительно видит свое призвание.

«Наверное, это было всегда, и я просто боялась себе признаться в этом. И я пошла сразу в театральную студию в школе, потом на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ»,

— признавалась она.

Суровый дед

В 2016-м Ольгу приняли на бюджетное отделение в ГИТИС. Девушка, по ее словам, при поступлении всеми силами пыталась скрыть, чья она дочь и внучка. Еще студенткой Бодрова попробовала свои силы в кино — сыграла медсестру в эпизоде фильма «Калашников».

Однако искать этот момент в киноленте бессмысленно — он вырезан. Причем решение о том, что эпизод не пойдет в финальный монтаж, принял дед Ольги — Сергей Бодров-старший, выступавший в качестве одного из сценаристов.

«Мы выбросили не ее, а выбросили большой эпизод целиком, где была Ольга. Но она все сделала хорошо. Она умница, молодец. Вот такая жестокая профессия»,

— объяснял журналистам Сергей Владимирович.

Говорят, что сама Ольга отнеслась к тому, что произошло, философски. Даже голливудских звезд постигала участь быть вырезанными. Ее партнер Юрий Борисов пошутил: «Слишком хорошо сыграла».

«Доктор Живаго» и приз «Кинотавра»

Ольга и не думала унывать. В 2020-м ей улыбнулась большая удача — сыграть Лару в постановке «Доктор Живаго». На роль Бодрову пригласил художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович.

«Мне было важно взрослеть вместе с ней внутри истории, наблюдать за тем, как она меняется. Она неправильная, безбашенная. Она намного смелее, чем я»,

— рассказывала Ольга о своей героине.

В 2020-м в судьбе Бодровой произошло еще одно важное событие — свадьба. Избранником стал коллега — актер театра им. Маяковского Сергей Быстров. Он старше Ольга на девять лет.

А в 2021-м она удостоилась награды за свою первую главную роль в кино — Саши в драме «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Ольга получила приз фестиваля «Кинотавр». Критики пророчат Бодровой большое будущее.

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В 2022-м зрители уже увидели ее в новом сериале «Карамора» Данилы Козловского. Готовится выход в прокат мелодрамы «Велга». В ней у Ольги снова главная роль.

«Мне кажется, в искусстве самое важное — любовь к миру и жизни. Но любовь — это не просто принятие, это возможность увидеть мир с разных сторон. Много в мире ужасного, но много и прекрасного, много любви и ненависти, много добра и зла»,