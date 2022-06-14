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2 часа назад

Скончался комедийный актер и участник КВН Халил Мусаев

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Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева сообщила ТАСС о смерти Халила Мусаева и отметила, что министерство культуры региона, а также "вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева".

Скончался комедийный актер и участник КВН Халил Мусаев
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

11 июня актер Эльдар Иразиев сообщал в своем телеграм-канале: "Халил в больнице с инфарктом. Состояние нехорошее".

С 1993 года Халил Мусаев являлся участником команды Клуба Веселых и Находчивых "Махачкалинские бродяги", в составе которой сумел получить все возможные титулы КВН.

"Добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей, не только Дагестана, но и всей России",

- сказала министр культуры Дагестана.

Халил Мусаев родился 14 мая 1974 года в Махачкале. Учился на факультете иностранных языков. В его фильмографии более 10 работ, также он снимался в музыкальных клипов. Среди его работ в кино - роль тренера в сериале "Даёшь молодёжь!", где он снялся в 2009 году, участие в трилогии "Горцы от ума".

О Халиле Мусаеве в 2008 году вышла книга Шихабудина Микаилова - "Три буквы на моем заборе. КВН", которая рассказывает о жизни и творчестве участника дагестанской команды КВН "Махачкалинские бродяги" Халила Мусаева.

Ее автор отмечал, что Мусаев - "искренний и откровенный, эрудированный, творческий человек, а еще он боец республиканского ОМОНа, отличившийся во время боевых действий в 99-м году".

Актеры,Даешь молодежь!,Халил Мусаев,Эльдар Иразиев,Зарема Бутаева,
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