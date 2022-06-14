Актеры, которые умирают в кино чаще остальных

Существует интересная статистика, согласно которой некоторые актеры умирают в кино чаще, чем остальные. Некоторые деятели кино настолько суеверны, что отказываются сниматься в сценах смерти в фильмах или ложиться в гроб под камерами, но эти актеры доказывают, что это никак не влияет на жизнь. Большинство из них играют второстепенных персонажей или злодеев, которых в конце фильма всегда побеждают “крутые парни”. В материале “Рамблера” — об актерах, которые чаще других умирают в кино.
Актер прославился своей необычной внешностью и талантом, который во многом связан с его прошлым. В юности он был членом преступной группировки, часто совершал разбои и нападения, а также был зависим от запрещенных веществ. В кино он пришел как актер массовки, а потом его стали звать на второстепенные роли. Благодаря своей внешностью он прославился как один из главных актеров, претендующих на роль антагониста. Поэтому он и стал первым в рейтинге актеров, которых убивают чаще всего.
Актер известен поклонникам американского кино 80-х годов. В его фильмографии преимущественно триллеры, ужастики и боевики, где он играл отрицательных героев или злодеев. Начинал он с эпизодических ролей, а потом уже стал главным героем картин про убийц, маньяков и других асоциальных личностей. Он снялся в 242 проектах, и на экране умер более 60 раз.
Старший брат актрисы Джулии Робертс получает гораздо меньше внимания, а зря. На самом деле, он сыграл довольно много запоминающихся актерских работ. Свою карьеру он начинал в середине 70-х годов, но в 1981 году случилась трагическая автокатастрофа. Жизнь актера висела на волоске, врачи были уверены, что он не выживет, но в итоге он смог выкарабкаться и даже смог заново научиться ходить. После аварии он вернулся к кино и сыграл психопата в фильме «Звезда-80», после чего режиссеры продолжали приглашать его на роли подобного плана. Однако он не отчаивался и заявил, что ему даже нравятся подобные предложения, несмотря на то, что он вошел в список актеров, чьи герои умирают чаще всего.