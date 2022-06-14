Актеры, которые умирают в кино чаще остальных

Существует интересная статистика, согласно которой некоторые актеры умирают в кино чаще, чем остальные. Некоторые деятели кино настолько суеверны, что отказываются сниматься в сценах смерти в фильмах или ложиться в гроб под камерами, но эти актеры доказывают, что это никак не влияет на жизнь. Большинство из них играют второстепенных персонажей или злодеев, которых в конце фильма всегда побеждают “крутые парни”. В материале “Рамблера” — об актерах, которые чаще других умирают в кино.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Дэнни Трехо

Видео дня

Актер прославился своей необычной внешностью и талантом, который во многом связан с его прошлым. В юности он был членом преступной группировки, часто совершал разбои и нападения, а также был зависим от запрещенных веществ. В кино он пришел как актер массовки, а потом его стали звать на второстепенные роли. Благодаря своей внешностью он прославился как один из главных актеров, претендующих на роль антагониста. Поэтому он и стал первым в рейтинге актеров, которых убивают чаще всего.

Лэнс Хенриксен

Кадр из фильма

Актер известен поклонникам американского кино 80-х годов. В его фильмографии преимущественно триллеры, ужастики и боевики, где он играл отрицательных героев или злодеев. Начинал он с эпизодических ролей, а потом уже стал главным героем картин про убийц, маньяков и других асоциальных личностей. Он снялся в 242 проектах, и на экране умер более 60 раз.

Эрик Робертс

Кадр из фильма