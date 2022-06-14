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57 минут назад

Как сегодня живет главный индеец СССР

New Magazine

Югославский актер Гойко Митич запомнился тем, что играл неотразимых индейцев в кино. Он мастерски стрелял в цель из лука, ловко управлялся с лошадьми.

Как сегодня живет главный индеец СССР
Фото: New MagazineNew Magazine

Актер всю жизнь вел здоровый образ жизни, никогда не пил и не курил, профессионально занимался спортом. Благодаря каждодневным изнурительным тренировкам создал идеальное тело. Женщины сходили по нему с ума.

В 1970-х он стал одним из самых популярных актеров и секс-символом в СССР. Поклонницы буквально атаковали “Чингачгука”. Но он так и не женился. Хотя ему приписывали романы чуть ли не всеми красивыми актрисами того времени.

Одним из самых громких романов были отношения с немецкой актрисой Ренатой Блюме. Но ее так раздражали многочисленные поклонницы, что они расстались.

Приписывали роман и с Барбарой Брыльской.

Мало кто знает, что у актера есть внебрачная дочь Наталья. Ее мать – архитектор по имени Рамона, с ней у Гойко когда-то был роман. И Рамона, и Наталья живут в Италии, но Наталья часто видится с отцом. Гойко Митич этот факт долго скрывал. И только под конец жизни дал интервью.

В 50 лет режиссеры перестали его снимать в роли мускулистых индейцев. Тогда Митич подумал о другой профессии. Он оформил немецкое гражданство и стал спортивным телеведущим.

Сегодня ему 82. Он также ведет здоровый образ жизни. Каждый день 20-минутные тренировки с гантелями, занимается дайвингом и плавает на байдарке. По городу передвигается на велосипеде. А не так давно успел еще и сняться в фильме “Балканский рубеж”.

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