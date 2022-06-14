Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
2 часа назад

Где сейчас Настасья Самбурская

Мария Каткова

Актриса Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериале “Универ”. После этого актриса вела свой фитнес-блог, играла в театральных постановках и планировала заниматься шансоном, но в последнее время о ее новых проектах не слышно ничего. В материале «Рамблера» — о то, чем она сейчас занимается.

Где сейчас Настасья Самбурская
Фото: Кадр из сериала "Универ"Кадр из сериала "Универ"

Настасья Самбурская продолжает появляться на телевидении. В 2021 году она снялась в продолжении сериала «Универ», который получил название «Универ. 10 лет спустя». В нем она вернулась к роли Кристины Соколовской.

До этого она активно занималась своей карьерой вокалистки в стиле шансон. В 2019 году она получила награду «Шансон года» в номинации «Открытие года», однако больше песен не выпускала.

Сейчас она активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях и часто посещает светские мероприятия. Так, она несколько раз появлялась на кинопремьерах вместе со своим новым возлюбленным, стоматологом-ортопедом Глебом Пекли. Ранее ее уже подозревали в отношениях со стоматологом, так как она случайно поделилась его фотографией в своих социальных сетях, а затем удалила. Пара отдыхала на море в Дубае.

От своей актерской деятельности Самбурская не отказывается. Она по-прежнему задействована в некоторых российских проектах, помимо тех, который связаны с «Универом». Недавно она сообщила, что занята на съемках нового российского сериала “Вика-ураган”. Он рассказывает про женщину, которая попала в колонию из-за пьяной драки. Отсидев срок, она вернулась домой и поняла, что ее жизнь полностью изменилась: любимый муж ушел к подруге, сын живет в специальном интернате, а ей самой приходится делить квартиру вместе с другой бывшей заключенной.

Актеры,Кристина Соколовская,Настасья Самбурская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители