Где сейчас Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериале “Универ”. После этого актриса вела свой фитнес-блог, играла в театральных постановках и планировала заниматься шансоном, но в последнее время о ее новых проектах не слышно ничего. В материале «Рамблера» — о то, чем она сейчас занимается.

Фото: Кадр из сериала "Универ" Кадр из сериала "Универ"

Настасья Самбурская продолжает появляться на телевидении. В 2021 году она снялась в продолжении сериала «Универ», который получил название «Универ. 10 лет спустя». В нем она вернулась к роли Кристины Соколовской.

До этого она активно занималась своей карьерой вокалистки в стиле шансон. В 2019 году она получила награду «Шансон года» в номинации «Открытие года», однако больше песен не выпускала.

Сейчас она активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях и часто посещает светские мероприятия. Так, она несколько раз появлялась на кинопремьерах вместе со своим новым возлюбленным, стоматологом-ортопедом Глебом Пекли. Ранее ее уже подозревали в отношениях со стоматологом, так как она случайно поделилась его фотографией в своих социальных сетях, а затем удалила. Пара отдыхала на море в Дубае.