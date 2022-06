15 лучших ролей Эндрю Гарфилда

Эндрю Гарфилд — изначально театральный актер, попавший в актерство случайно: с детства хотел изучать бизнес, но влюбился в театр, и понеслось. На протяжении своей 17-летней карьеры он умело балансирует между студийными блокбастерами и скромными авторскими картинами. За эти годы Гарфилд пережил не один взлет и падение, но 2021-й после долгого затишья стал для него едва ли не самым удачным в карьере. В честь «второго пришествия» актера «Газета.Ru» вспоминает его 15 лучших ролей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Мальчик А" ("Boy A"), 2007 / "Львы для ягнят" ("Lions for Lambs"), 2007

Видео дня

Впервые на экране Гарфилд появился в 2005 году, снявшись в нескольких эпизодических ролях в британских сериалах - правда, особой известности они ему не принесли. Параллельно актер выступал в "Королевском биржевом театре" — играл Ромео в постановке "Ромео и Джульетта".

Из-за отсутствия особого фидбэка на телевидении Гарфилд сфокусировался на большом кино - и в 2007 году вышло сразу два заметных проекта (причем по обе стороны Атлантики) с участием молодой звезды. "Мальчик А" — скромная британская драма, рассказывающая о вышедшем из тюрьмы герое, который пытается адаптироваться к жизни на воле. Эта работа принесла Гарфилду награду британской киноакадемии BAFTA.

"Львы для ягнят" — увесистая картина мэтра Роберта Редфорда, в которой Гарфилду довелось сыграть с титанами Голливуда: Мэрил Стрип и Томом Крузом. В центре истории сразу три сюжетные линии, соединяющиеся в точке критической оценки войны в Афганистане и роли США в ней. Гарфилд исполнил роль очарованного пропагандой моралиста, готового бросить обучение и отправиться в самое пекло чужой войны, рискуя при этом своей жизнью.

"Социальная сеть" ("The Social Network"), 2010

Спустя три года Гарфилд сорвал настоящий большой куш — попал в звездный каст байопика Дэвида Финчера "Социальная сеть" о создании Facebook. Эндрю сыграл близкого друга и соратника Марка Цукерберга - Эдуардо Саверина. Вместе они сперва создали глобальную соцсеть, а потом долго и болезненно делили причитающиеся за нее миллиарды.

Роль Саверина принесла актеру первую номинацию на "Золотой глобус", а также стала проходным билетом в первую лигу голливудских любимчиков.

"Не отпускай меня" ("Never Let Me Go"), 2010

До еще одного большого прорыва в роли Человека-паука Гарфилд успел сняться в одноименной экранизации романа "Не отпуская меня" Кадзуо Исигуро. Вместе с Кэри Маллиган и Кирой Найтли он сыграл особенных детдомовцев, между которыми возникал любовный треугольник.

Это не самый успешный фильм в карьере Гарфилда в год своего выхода. Однако - настоявшись - картина все же получила свою долю признания у зрителей, рассмотревших в ней меланхоличную антиутопию для миллениалов, растерянного и потерянного, как герои фильма, поколения.

"Новый человек-паук", ("The Amazing Spider-Man"), 2012

Тот самый big break moment, о котором мечтают миллионы актеров и актрис по всему свету, но который удается пережить лишь единицам. На волне успеха "Социальной сети" и внимания со стороны больших студий Гарфилд получил роль Питера Паркера в перезапуске "Человека-паука".

Эта работа не только позволила молодому актеру замахнуться на внушительный гонорар (хотя за съемки в первой части он получил "всего" $500 тыс., которые смог удвоить до семизначной суммы только с выходом второго фильма), но и подарила встречу с Эммой Стоун — экранной и на долгое время буквальной любимой девушкой Гарфилда.

"Молчание" ("Silence"), 2016 / "По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge"), 2016

Наигравшись в киногероику (тем более что обе части "Человека-паука" с участием Гарфилда по каким-то причинам были встречены прохладно), актер взял небольшой тайм-аут и сконцентрировался на более авторских проектах. К роли иезуитского священника Себастьяна Родригеса в исторической драме Мартина Скорсезе "Молчание" Гарфилд готовился год. Он расстался со Стоун после пяти лет отношений, отдав всего себя проекту.

При этом если претенциозная работа Скорсезе так и осталась картиной для избранных, ключ к пониманию которой, кажется, не смогли подобрать даже самые опытные критики, то вышедшая в том же году военная драма "По соображениям совести" расставила все по своим местам. В картине Мела Гибсона, основанной на реальных событиях, Гарфилд исполнил привычную для себя роль искреннего максималиста Десмонда Досса, отказавшегося убивать во время Второй мировой. Этот образ в высшей степени порядочного человека с железобетонными принципами принес Гарфилду первую номинацию на "Оскар".

"Дыши ради нас" ("Breathe"), 2017 / "Ангелы в Америке" ("Angels in America"), 2017

Следующий год стал для Гарфилда началом спада в кино, но триумфом на театральных подмостках. В то время как в кинотеатрах выходила среднестатистическая драма "Дыши ради нас", в "Королевском национальном театре" гремели "Ангелы в Америке". В очередной постановке знаменитой пьесы Тони Кушнера Гарфилд исполнил мощную роль главного героя-гея, узнающего, что у него СПИД, и видящего необычные галлюцинации.

И пока киношники не могли определиться, достоин ли актер больших наград, театралы оказались более щедры на призы: за роль в "Ангелах в Америке" Гарфилд получил главную театральную награду "Тони".

"Под Сильвер-Лэйк" ("Under the Silver Lake"), 2018 / "Мэйнстрим" ("Mainstream"), 2020

Доказав и массовой аудитории, и эстетам, на что он способен, Эндрю снизил обороты, свернув в сторону более экспериментального кино. В 2018-м на экраны вышла мистическая и напичканная отсылками к массовой культуре прошлого картина-лабиринт "Под Сильвер-Лэйк".

Двумя годами позже состоялась премьера треш-триллера "Мэйнстрим" — редкого провального проекта в карьере Гарфилда, которому в этот раз чутье изменило.

"Тик-так, бум!" ("Tick, Tick... Boom!"), 2021 / "Человек-паук: Нет пути домой" ("Spider-Man: No Way Home"), 2021 / "Глаза Тэмми Фэй" ("The Eyes of Tammy Faye"), 2021

Проделав работу над ошибками и затосковав за серьезными драматическими ролями, в 2021-м Гарфилд пережил второе рождение своей карьеры. Метил актер во все зрительские категории сразу: в музыкальной драме "Тик-так, бум" вышибал слезу у ценителей музыки, в "Человеке-пауке: Нет пути домой" заигрывал с зумерами, которые внезапно открыли в нем нового кумира, а в надрывном байопике "Глаза Тэмми Фэй" о скандальных супругах-евангелистах - прицеливался на "Оскар".

Все три ставки сработали - с той лишь разницей, что номинацию на главную кинопремию мира ему все же принес "Тик-так, бум!".

"Под знаменем небес" ("Under the Banner of Heaven"), 2022

Самая свежая на сегодняшний день работа Гарфилда — роль рефлексирующего детектива-мормона, расследующего страшное преступление и переживающего кризис веры. Сериал "Под знаменем небес" основан на реальной истории, хотя образ героя Гарфилда — плод авторского воображения.