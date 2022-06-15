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1 час назад

Любовь Аксенова сменила имидж ради съемок в новом сериале

Слово и Дело

Съемки драматического сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой стартовали в Москве. Ради роли в новом проектеактриса сменила цвет волос на розовый.

Аксенова сменила имидж ради съемок в новом сериале
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В многосерийном фильме Аксенова сыграет состоявшуюся женщину, которая недавно перенесла смерть мужа.

Главная героиня выстраивает свою жизнь свободно и независимо, однако в ее жизни появляется новый мужчина, который переворачивает все с ног на голову.

«Героиня, которую мне предстоит сыграть, очень чувствующая девушка»,

— прокомментировала Аксенова свою роль.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Шоураннер проекта Ирина Сосновая заявила, что картина «очень нужна в современном мире», который полон жестокости, предательства и манипуляций.

Актеры,Любовь Аксенова,
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