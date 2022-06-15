Аксенова сменила имидж ради съемок в новом сериале

Съемки драматического сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой стартовали в Москве. Ради роли в новом проектеактриса сменила цвет волос на розовый.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В многосерийном фильме Аксенова сыграет состоявшуюся женщину, которая недавно перенесла смерть мужа.

Главная героиня выстраивает свою жизнь свободно и независимо, однако в ее жизни появляется новый мужчина, который переворачивает все с ног на голову.

«Героиня, которую мне предстоит сыграть, очень чувствующая девушка»,

— прокомментировала Аксенова свою роль.