Тяжелые судьбы звезд «Зачарованных»

Сериал «Зачарованные» стартовал в 1998 году, практически сразу же став телевизионным хитом. В то время был большой спрос на мистические и фэнтезийные проекты, и многие режиссеры пытались удивить публику чем-то особенным. Так, на заре нулевых мы увидели «Сабрину — маленькую ведьму», «Зену — королеву воинов», «Тайны Смолвиля», «Баффи» и так далее.

Фото: Кадр из сериала "Зачарованные" Кадр из сериала "Зачарованные"

Но именно «Зачарованные» были неизменными фаворитами, причем как на родине, так и у нас, в России. История трех (на деле — четырех) могущественных ведьм настолько запала зрителям в души, что проект просуществовал восемь сезонов. А исполнители главных ролей купались в лучах славы и, конечно же, деньгах.

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Однако ни гонорары, ни всеобщая любовь не уберегли звезд от личных драм и разочарований. Сегодня у многих актеров из этого проекта за плечами немало пройденных испытаний. А кому-то из них еще только предстоит побороться.

Роуз Макгоуэн

Экспресс газета

Пейдж Мэтьюс, урожденная Холливелл, появилась в сериале в четвертом сезоне в качестве замены Прю (Шеннен Доэрти). Актрису не все поначалу приняли тепло, а некоторые так до конца и не смирились с участием Роуз в «Зачарованных». Но вряд ли самой Макгоуэн было до этого дело. Проект принес ей всемирную славу и открыл дорогу к будущим ролям. Однако актриса вряд ли могла предположить, что ее ожидает на самом деле.

В 2007 году Роуз попала в крупное ДТП, в результате которого повредила стеклом глаза и лицо. Звезда «Зачарованных» несколько раз ложилась под нож пластического хирурга, навсегда изменив свою внешность. Сейчас в Макгоуэн с трудом можно узнать прежнюю Пейдж.

Кейли Куоко

Экспресс газета

Смотревшие лишь первые несколько сезонов «Зачарованных» зрители вряд ли знают о том, какую роль вообще играла в сериале эта актриса. Между тем, Кейли доверили немаловажного для финала проекта персонажа. По сюжету Куоко играла начинающую ведьму и по совместительству подопечную Пейдж. По мере выхода восьмого сезона становилось понятно, что история Билли — так звали эту героиню — не так проста.

В 2009 году в результате несчастного случая Кейли чуть не лишилась конечности. Упав с лошади и неудачно сломав ногу, актриса столкнулась с угрозой ампутации. К счастью, все обошлось и Куоко смогла вернуться к прежней жизни. Между прочим, о ее роли в «Зачарованных» сейчас мало кто помнит. Для зрителей Кейли еще долго будет красоткой Пенни из «Теории большого взрыва». Сериал принес звезда славу и огромные богатства. А вот с личной жизнью у красотки все не так радужно. Дважды побывав замужем, Куоко в итоге не смогла построить крепкую семью.

Шеннен Доэрти

Экспресс газета

Жизнь когда-то подававшей большие надежды актрисы сложилась трагично. Сначала звезду преследовали неудачи по причине скверного характера. Так, именно из-за вечных склок на съемочной площадке Шеннен покинула «Зачарованных», а зрители навсегда попрощались с Прю. А потом Доэрти узнала, что больна раком молочной железы и не сможет иметь детей.

К счастью для самой Доэрти, по жизни она боец. Она, не жалея себя, посещала все необходимые при ее диагнозе процедуры, пила нужные лекарства и смогла. Спустя какое-то время Шеннен стала посещать массовые мероприятия, лучезарная, как и прежде. Однако в 2020-м болезнь вернулась. Снова пройдя курс химиотерапии, звезда достигла ремиссии. Но никто не дает гарантии, что в будущем Доэрти опять не придется вступить в борьбу с беспощадным недугом.

Брайан Краузе

Экспресс газета

Красавчик Лео на протяжении многих сезонов «Зачарованных» был чуть ли не самым положительным персонажем. И это неудивительно, ведь по сюжету этот герой являлся настоящим ангелом-хранителем сестер Холливелл. Однако после завершения съемок в легендарном сериале образ замечательного во всех отношениях парня был разрушен.