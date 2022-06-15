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40 минут назад

Лето заявил о готовности сняться в продолжении «Морбиуса»

Мария Каткова

Актер и певец Джаред Лето заявил о своей готовности сняться в продолжении «Морбиуса». Об этом он сообщил в интервью Theplaylist.

Лето заявил о готовности сняться в продолжении «Морбиуса»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В интервью он рассказал, что готов сняться в продолжении супергеройского фильма, несмотря на то, что он провалился в прокате. Однако пока что речи о съемках не идет.

"— Я задам последний вопрос. Увидим ли мы тебя снова в каком-нибудь супергеройском фильме, например, в роли Морбиуса или Джокера?

— Никогда не говори никогда"

Ранее сообщалось, что кинокритики разгромили фильм «Морбиус».

Актеры,Джаред Лето,
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