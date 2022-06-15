Лето заявил о готовности сняться в продолжении «Морбиуса»

Актер и певец Джаред Лето заявил о своей готовности сняться в продолжении «Морбиуса». Об этом он сообщил в интервью Theplaylist.

В интервью он рассказал, что готов сняться в продолжении супергеройского фильма, несмотря на то, что он провалился в прокате. Однако пока что речи о съемках не идет.