Лето заявил о готовности сняться в продолжении «Морбиуса»

Актер и певец Джаред Лето заявил о своей готовности сняться в продолжении «Морбиуса». Об этом он сообщил в интервью Theplaylist.
В интервью он рассказал, что готов сняться в продолжении супергеройского фильма, несмотря на то, что он провалился в прокате. Однако пока что речи о съемках не идет.
"— Я задам последний вопрос. Увидим ли мы тебя снова в каком-нибудь супергеройском фильме, например, в роли Морбиуса или Джокера?
— Никогда не говори никогда"
Ранее сообщалось, что кинокритики разгромили фильм «Морбиус».