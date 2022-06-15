В начале карьеры к Дженнифер Лопес относились как к посмешищу

В нашей реальности мало кто захочет шутить о Дженнифер Лопес, ведь она является примером истинного трудолюбия и упорства. Однако в своём новом документальном фильме Halftime, снятом Netflix, артистка рассказывает о том, как часто пресса высмеивала её за фигуру, в частности, за выдающуюся пятую точку. Когда Джей Ло только дорвалась до шоу-бизнеса, идеалом красоты были очень худые, светловолосые и высокие девочки без выдающихся параметров.

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«Это было тяжело, когда ты думаешь, что люди считают тебя посмешищем, ты — повод для шуток. Но в итоге я повлияла на многое вещи так, как никогда не думала. Я выросла среди женщин с изгибами, поэтому мне никогда не было стыдно за свои формы»,

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— говорит 52-летняя Лопес в документальном фильме.

Актриса и певица также вспомнила о непростом периоде, когда зацикленность общества на её личной жизни затмила всё, что происходило в её карьере.

«У меня просто была очень низкая самооценка. Я действительно верила во многое из того, что они говорили, что я ни на что не годна, что я не была хорошей певицей, не была хорошей актрисой, не была хорошей танцовщицей. Я ни в чём не была хороша. Это было очень тяжело. Мне просто не было здесь места. Почему бы мне просто не уехать?»,

— вспоминает Джен.

В интервью для документального фильма жених звезды Бен Аффлек вспомнил, как он долгое время пытался понять, почему его любимую так волнует мнение окружающих.

«Однажды я спросил Дженнифер: "Тебя это беспокоит?". А она ответила: "Я латиноамериканка, я женщина, я не ожидала этого. Ты думаешь, что к тебе будут относится справедливо"»,

— рассказал актёр.

Премьера очень личного и откровенного фильма о Лопес состоялась на кинофестивале Tribeca через несколько дней после того, как Дженнифер получила награду «Поколение» на церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards в 2022 году. Со сцены она поблагодарила не только тех, кто поддерживал её на этом непростом пути, но и тех, кто когда-то «разбил ей сердце». Конечно, многие проблемы в жизни отошли на второй план после появления на свет близнецов Макса и Эммы, которые научили звезду «искренней любви».

«Я хочу поблагодарить всех людей, которые говорили мне в лицо, что я не смогу этого сделать. Я действительно не думаю, что смогла бы сделать это без вас»,

— сказала артистка со слезами на глазах.