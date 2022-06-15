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1 час назад

«Не важно, что ты делаешь, главное, чтобы это приносило деньги»: эксперт – о том, что будет с карьерой Эмбер Херд

Мир24

После скандального суда с Джонни Деппом актриса Эмбер Херд лишится всех эпизодов в новом «Аквамене». На место актрисы Warner Bros. уже ищут замену. Что будет дальше с карьерой актрисы, рассказал корреспонденту Mir24.tv cудебный эксперт-психолог Олег Долгицкий.

Эксперт рассказал, что будет с карьерой Эмбер Херд
Фото: Мир24Мир24

По словам психолога, в ближайшие годы Эмбер Херд, скорее всего, лишится всех контрактов. Однако это ненадолго.

«Эмбер Херд выдвигала обвинения против Джонни Деппа в рамках культуры отмены. Но когда подтвердилась клевета с ее стороны, механизмы культуры отмены начали работать против нее самой. Если бы проиграл Джонни Депп, то культура отмены сработала бы против него. Как показывает опыт Луи Си Кея, скорее всего, она лишится всех возможных контрактов, но всего на пару лет, после чего, когда шум вокруг скандала уляжется, она вновь вернется в повестку, но уже более знаменитой, чем раньше, благодаря тому, что данный скандал тиражировался на весь мир»,

– говорит Долгицкий.

По словам психолога, в долгосрочной перспективе Эмбер Херд от скандального суда только выиграет и станет более востребованной, чем была до.

«Я предполагаю, что агенты Эмбер уже сделали всю возможную работу для того, чтобы она успела хорошо заработать на участии в суде с Джонни Деппом. Такова специфика американской идеи – не важно, что ты делаешь, главное, чтобы это приносило деньги. Суды идут очень давно, и за это время Эмбер была достаточно популярна, чтобы получать лучшие контракты»,

– заключил Долгицкий.

Актеры,Аквамен,Луи Си,Джонни Депп,
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