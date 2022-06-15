Эксперт рассказал, что будет с карьерой Эмбер Херд

«Эмбер Херд выдвигала обвинения против Джонни Деппа в рамках культуры отмены. Но когда подтвердилась клевета с ее стороны, механизмы культуры отмены начали работать против нее самой. Если бы проиграл Джонни Депп, то культура отмены сработала бы против него. Как показывает опыт Луи Си Кея, скорее всего, она лишится всех возможных контрактов, но всего на пару лет, после чего, когда шум вокруг скандала уляжется, она вновь вернется в повестку, но уже более знаменитой, чем раньше, благодаря тому, что данный скандал тиражировался на весь мир»,