Поклонники Тома Хэнкса заметили у актера проблемы со здоровьем

Состоялось промо-мероприятие фильма "Элвис", режиссером которого является Баз Лурман. В картине принял участие всемирно известный актер Том Хэнкс, потому он и стал участником светской вечеринки, где ему пришлось выступать перед публикой по случаю выхода фильма.

Фото: Кадр из фильма "Спилберг" Кадр из фильма "Спилберг"

Во время своей речи Хэнкс очень неуверенно держал микрофон, чем вызвал опасения у своих поклонников, об этом сообщает издание Daily Mail.

Публика обратила внимание на то, как сильно дрожала рука у актера, держащего микрофон. Он, чувствуя это, пытался перекладывать его из одной руки в другую, но это не помогало и тремор был явно заметен окружающим. В связи с этим поклонники артиста заподозрили у него серьезную болезнь, однако актер и его команда никак не прокомментировали происходящее.

Потому, доподлинно остается неизвестным, обоснованы ли предположения фанатов Тома Хэнкса, или они являются ошибочными.