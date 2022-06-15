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1 час назад

Поклонники Тома Хэнкса заметили у актера проблемы со здоровьем

Мира Маркина

Состоялось промо-мероприятие фильма "Элвис", режиссером которого является Баз Лурман. В картине принял участие всемирно известный актер Том Хэнкс, потому он и стал участником светской вечеринки, где ему пришлось выступать перед публикой по случаю выхода фильма.

Поклонники Тома Хэнкса заметили у актера проблемы со здоровьем
Фото: Кадр из фильма "Спилберг"Кадр из фильма "Спилберг"

Во время своей речи Хэнкс очень неуверенно держал микрофон, чем вызвал опасения у своих поклонников, об этом сообщает издание Daily Mail.

Публика обратила внимание на то, как сильно дрожала рука у актера, держащего микрофон. Он, чувствуя это, пытался перекладывать его из одной руки в другую, но это не помогало и тремор был явно заметен окружающим. В связи с этим поклонники артиста заподозрили у него серьезную болезнь, однако актер и его команда никак не прокомментировали происходящее.

Потому, доподлинно остается неизвестным, обоснованы ли предположения фанатов Тома Хэнкса, или они являются ошибочными.

Ранее мы писали, что Том Хэнкс сыграет отца Пиноккио.

Актеры,Баз Лурман,Том Хэнкс,
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