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4 часа назад

Брэдли Купер рассказал, как подсел на наркотики

runews24.ru

В подкасте SmartLess Брэдли Купер поделился, что увольнение из сериала «Шпионка» подорвало его самооценку, и он покатился по наклонной.

Брэдли Купер рассказал о наркотической зависимости
Фото: runews24.rurunews24.ru

Неудачи преследовали его. Почти сразу увольнения актер получил травму, разорвав ахиллово сухожилие. Купер стал выпивать и принимать наркотики. Он был подавлен. А в 29 лет получив роль в рекламе сети быстрого питания Wendy's, считал, что это чуть ли не вершина карьеры.

Но все изменилось после того, как его пригласили в фильм «Мальчишник в Вегасе». После премьеры 36-летний актер проснулся знаменитым.

Он не только стал популярным во всем мире, но и смог снова поверить в себя.

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