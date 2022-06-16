Брэдли Купер рассказал о наркотической зависимости

В подкасте SmartLess Брэдли Купер поделился, что увольнение из сериала «Шпионка» подорвало его самооценку, и он покатился по наклонной.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Неудачи преследовали его. Почти сразу увольнения актер получил травму, разорвав ахиллово сухожилие. Купер стал выпивать и принимать наркотики. Он был подавлен. А в 29 лет получив роль в рекламе сети быстрого питания Wendy's, считал, что это чуть ли не вершина карьеры.

Но все изменилось после того, как его пригласили в фильм «Мальчишник в Вегасе». После премьеры 36-летний актер проснулся знаменитым.