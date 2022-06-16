В приквеле "Голодных игр" сыграет звезда "Вестсайдской истории"

Актер, прославившийся благодаря "Вестсайдской истории", Джош Андрес Ривера примет участие в приквеле "Голодных игр" студии Lionsgate. Новый фильм получил название "Баллада о певчих птицах и змеях". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Ривера сыграет Сеянуса Плинта, наставника трибьюта из Дистрикта 2 и близкого друга молодого Кориолана Сноу, которого в фильме сыграет Том Блит. Ривера также воссоединится на экране с коллегой по фильму "Вестсайдская история" Рэйчел Зеглер, которая сыграет Люси Грей, девушку из бедного Дистрикта 12.