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3 часа назад

В приквеле "Голодных игр" сыграет звезда "Вестсайдской истории" Джош Андрес Ривера

Газета.Ru

Актер, прославившийся благодаря "Вестсайдской истории", Джош Андрес Ривера примет участие в приквеле "Голодных игр" студии Lionsgate. Новый фильм получил название "Баллада о певчих птицах и змеях". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В приквеле "Голодных игр" сыграет звезда "Вестсайдской истории"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ривера сыграет Сеянуса Плинта, наставника трибьюта из Дистрикта 2 и близкого друга молодого Кориолана Сноу, которого в фильме сыграет Том Блит. Ривера также воссоединится на экране с коллегой по фильму "Вестсайдская история" Рэйчел Зеглер, которая сыграет Люси Грей, девушку из бедного Дистрикта 12.

Экранизация романа Сюзанны Коллинз дебютирует в кинотеатрах по всему миру 17 ноября 2023 года. Франшиза Lionsgate из четырех фильмов "Голодные игры" заработала более 3 миллиардов долларов во всем мире, когда завершилась в 2014 году.

Актеры,Голодные игры,
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