В приквеле "Голодных игр" сыграет звезда "Вестсайдской истории"

Актер, прославившийся благодаря "Вестсайдской истории", Джош Андрес Ривера примет участие в приквеле "Голодных игр" студии Lionsgate. Новый фильм получил название "Баллада о певчих птицах и змеях". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Ривера сыграет Сеянуса Плинта, наставника трибьюта из Дистрикта 2 и близкого друга молодого Кориолана Сноу, которого в фильме сыграет Том Блит. Ривера также воссоединится на экране с коллегой по фильму "Вестсайдская история" Рэйчел Зеглер, которая сыграет Люси Грей, девушку из бедного Дистрикта 12.
Экранизация романа Сюзанны Коллинз дебютирует в кинотеатрах по всему миру 17 ноября 2023 года. Франшиза Lionsgate из четырех фильмов "Голодные игры" заработала более 3 миллиардов долларов во всем мире, когда завершилась в 2014 году.