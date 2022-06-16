Том Хэнкс заявил, что не сыграл бы гея сейчас

«Может ли гетеросексуал сейчас сделать то, что я делал в "Филадельфии". Нет, и это правильно. Главным посылом "Филадельфии" было "не бояться". И люди не боялись этого фильма, потому что гея играл я. Все изменилось, и сейчас зрители не примут такое»,