Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
34 минуты назад

Сыгравший гея в 1993 году Том Хэнкс заявил, что не получил бы эту роль сейчас

Газета.Ru

Том Хэнкс признался в беседе с The New York Times Magazine, что не получил бы сейчас роль гея. В 1993 году он сыграл ВИЧ-позитивного гомосексуала в фильме «Филадельфия» и получил за эту роль награду «Оскар».

Том Хэнкс заявил, что не сыграл бы гея сейчас
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Может ли гетеросексуал сейчас сделать то, что я делал в "Филадельфии". Нет, и это правильно. Главным посылом "Филадельфии" было "не бояться". И люди не боялись этого фильма, потому что гея играл я. Все изменилось, и сейчас зрители не примут такое»,

— высказался он, добавив, что зрители ждут от кино большего совпадения с реальностью, чем тогда.

Ранее поклонники 65-летнего американского актера Тома Хэнкса заподозрили, что он серьезно болен. На промомероприятии фильма «Элвис» База Лурмана Хэнкс с трудом держал микрофон из-за тремора правой руки. Хэнкс поправлял микрофон и перекладывал его в другую руку, но дрожь не проходила.

Актеры,Филадельфия,Оскар,Бывшие,Том Хэнкс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители