Том Хэнкс заявил, что не сыграл бы гея сейчас

Том Хэнкс признался в беседе с The New York Times Magazine, что не получил бы сейчас роль гея. В 1993 году он сыграл ВИЧ-позитивного гомосексуала в фильме «Филадельфия» и получил за эту роль награду «Оскар».
«Может ли гетеросексуал сейчас сделать то, что я делал в "Филадельфии". Нет, и это правильно. Главным посылом "Филадельфии" было "не бояться". И люди не боялись этого фильма, потому что гея играл я. Все изменилось, и сейчас зрители не примут такое»,
— высказался он, добавив, что зрители ждут от кино большего совпадения с реальностью, чем тогда.
Ранее поклонники 65-летнего американского актера Тома Хэнкса заподозрили, что он серьезно болен. На промомероприятии фильма «Элвис» База Лурмана Хэнкс с трудом держал микрофон из-за тремора правой руки. Хэнкс поправлял микрофон и перекладывал его в другую руку, но дрожь не проходила.