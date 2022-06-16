Как живет Светличная после психиатрической клиники

Актриса Светлана Светличная некогда считалась одной из главных красавиц советского кино. Она прославилась благодаря яркой роли в фильме “Бриллиантовая рука”. Несмотря на то, что ее героине отвели всего десять минут в хронометраже, она надолго запомнилась советским мужчинам. Однако молодость надолго сохранить невозможно. О том, что случилось с актрисой после пропажи — в материале “Рамблера”.

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Осенью 2021 года актриса пропала без вести. Родные подали заявление в полицию, а также поисками занимались волонтеры организации “Лиза Алерт”. Однако долго искать Светличную не пришлось — через пару дней ее нашли на съемках программы “Прямой эфир” с Андреем Малаховым.

Пока родственники выясняли, где находится актриса, появилось много домыслов и слухов относительно ее исчезновения. Так, сноха Светличной Ольга Ивашова предположила, что звезду поместили в психиатрическую клинику.

«У Светланы Афанасьевны очень плохо с головой и уже не наладится никогда. Вам любой психиатр это скажет. Если диагноз подтвердится, то мое отношение к ней тоже изменится — я спишу все на сумеречное состояние. А если нет — это издевательство чистой воды»

Были и другие версии пропажи актрисы. Так, актер Иван Николаев рассказал, что она просто решила переехать поближе к родственникам, но не хотела, чтобы ее преследовала пресса.

«Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет»

После того, как Светличная нашлась, она заявила, что ей не нравится ее новый дом, а сама она хотела бы жить в старой квартире, но родственники этого не понимают. Поэтому она и решила сбежать.

«Меня размазали. Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться. Я продала старую квартиру в Ясеневе. И переехала в новый дом. Но это не мой дом. Я плохо там сплю. Чувствую себя одиноко. А ту свою прежнюю квартиру я очень любила»

Тогда же ее сын заявил, что ему неприятно поведение своей матери и он не хочет с ней больше общаться. По его словам, за день до того, как она нашлась, у него был день рождения, а она даже не позвонила ему.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Невестка Ольга снова вышла на связь и рассказала, как сейчас себя чувствует актриса. По ее словам, она перенесла несколько инсультов и лежала в психиатрической больнице, но сейчас ее состояние стабильно.

«У нее не один был инсульт, она отлежала почти три месяца в Научном центре социальной и судебной психиатрии Сербского, ей подобрали хорошую терапию. Она регулярно принимает лекарства, мы каждый день бываем у нее, помимо этого у нас еще помощница есть, которая тоже ежедневно приходит»