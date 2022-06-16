Климова — о новой роли, материнстве и секретах красоты

В сентябре в российский прокат выходит фильм «Красная Шапочка», в котором Екатерина Климова сыграла одну из главных ролей. В ожидании приквела знаменитой сказки Шарля Перро, мы решили поговорить с Екатериной о материнстве, детях-подростках профессии и, конечно, о сказках.

Фото: Eva.ru Eva.ru

— В фильме «Красная Шапочка» поднимается очень важная социальная тема взросления, подростковых переживаний и поисков себя, а также эмоциональной связи с родителями. Екатерина, Вы как мама подростков отлично знаете, как порой тяжело проходит пубертатный период. Сейчас Лиза уже, конечно, взрослая девушка… Но ведь всего несколько лет назад у вас в доме было сразу три подростка и маленькая Белла! Как справлялись? Вы всегда находите общий язык с детьми?

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— Дети воспитываются не за один день, не за один час. Если подумать, этот процесс почти всю мою жизнь сопровождает меня. Собственно, я воспитываю их, а они воспитывают меня. Думаю, в душе мы все подростки. Это состояние не проходит с годами. Уходят какие-то проблемы, приходят новые…

На самом деле, я даже не могу сказать, что сложнее — найти общий язык с маленьким ребенком, с подростком или с тем, кто уже упорхнул из родительского гнезда. Мне кажется, все эти периоды очень важны! Каждый этап важен как для родителей, так и для детей. Без первого этапа детства не будет никакого взросления, не будет потом того взаимопонимания, близости и любви между родителями и детьми в уже осознанном возрасте, которые так ценны. Поэтому, конечно, хочется не упустить ни один из этих этапов. И, скажу честно, пока мои подростки не вызывают у меня каких-то колоссальных проблем.

Больше проблем у меня было, когда они были совсем маленькими. Мне было сложнее. Сейчас, когда они уже стали самостоятельными, с ними можно говорить, договариваться. Все стало намного спокойнее в доме. Всегда можно найти компромисс. Из любой ситуации мы находим выход, пожимая друг другу руки. С подростками легче. А, может быть, это потому, что я сама еще подросток в душе! Не знаю…

— Вы требовательная мама?

— Скажем так, я в принципе требовательный человек. К себе, к профессии, к этому миру, и, соответственно, к детям. С годами это, наверно, усугубляется. Я это понимаю и стараюсь минимизировать связанные с этим потери. Конечно, перфекционизм до хорошего не доводит и он не нужен в таком количестве и объеме, в котором он у меня присутствует. Но из-за того, что я сама к себе очень требовательна, также я отношусь и к другим. К детям, естественно, тоже.

— Старшие к младшим не ревнуют?

— У меня всегда было ощущение, что не ревнуют. Но, вдруг, я поняла, что всплывают какие-то флэшбеки в разговоре у Лизы, которой уже 20 лет. Выясняется, что были какие-то моменты болезненные… Мы это прорабатывали, проговаривали уже во взрослом возрасте. Ревнуют. Это нормально. Мне кажется, что это нормально так же как и присутствие дедовщины в многодетных семьях.

— Вы как-то сказали, что тяжелее всего пришлось Лизе, ведь она первый ребенок и мама у нее очень молодая… А сравнивать себя с Вами дочь не пыталась? Не хотела стать актрисой?

— У Лизы все еще впереди. Я не удивлюсь, если ее профессия будет связана с какой-либо публичностью. У нее для этого все есть. Посмотрим. Она сейчас получает высшее образование. Слышала от нее, что она потом хочет пойти учиться дальше на режиссера. Что бы она не решила, я поддержу ее в любом начинании.

Актерская профессия для Лизы… У нее был яркий пример перед глазами и возможность со всех сторон и во всех ракурсах изучить обратную сторону актерской профессии. И у нее, конечно, сформировалось трезвое понимание, какая она — актерская жизнь. Не то что у меня, когда я шла в эту профессию будучи уверенной, что жизнь актрис состоит лишь из фотосессий и прекрасных красных дорожек. Лиза знала все изначально. Я думаю, это ее осознанный выбор не идти в актрисы. Не знаю, честно говоря, как сложится ее дальнейшая карьера. Всякое может случиться! Пока у нас не было таких тем. Я никому ничего не запрещала, грудью не кидалась на театральные институты. Посмотрим, что будет дальше.

— А сыновья не планируют идти в артисты?

— Да, у меня сейчас на очереди Матвей. Мы сейчас с ним думаем, куда ему, чего. Но пока говорить о чем-то еще рано. Надо сначала совершать поступки, а потом о них уже рассказывать в своих интервью журналистам, как это все начиналось. Пока желательно заниматься делом, учиться в школе. Сейчас он сдает ОГЭ, 9 класс. Это не шутка! Переходим в 10. Серьезный период, взрослый период начинается у Матвея и я, естественно, озабочена его будущим. Мы над этим много думаем, но пока воздержусь от комментариев, мы присматриваемся к разным профессиям. Посмотрим, что выберем.

— Скажу честно, искренне считаю Вас одной из самых талантливых и красивых актрис российского кинематографа. Но, что для Вас значит красота? Что, на Ваш взгляд, делает женщин притягательными?

— Спасибо большое за комплимент! Красота… Я знаю только одно — красота спасет мир Что это такое красота? Каждый человек должен решать сам для себя. Для этого существует живопись, музыка, кино, театр…

Вот мы все ходим в музеи и смотрим, и ищем, что же это такое красота. Это вечный вопрос, как и вопрос, что есть любовь. В моем понимании это, наверно, путь к самосовершенствованию. Путь к чистоте каких-то помыслов в душе, поступков. Все это отображается на нашей внешности. То есть, если говорить о внешних данных, это у меня на последней очереди стоит.

— Вы придерживаетесь здорового питания или шикарная фигура и идеальная кожа просто генетическое везение?

— У меня нет медицинского образования, и я не могу ничего рассказать про гены и про то, как у кого было бы, если бы было что-то по-другому. Внешность — это работа. И для меня это очевидно, когда я вижу человека подтянутого здорового в прямом и переносном смысле. В эмоционально хорошем и уравновешенном состоянии. Глядя на него, я понимаю, что это сильный человек. Это человек, который привык работать и над собой в том числе.

Если даже я буду рассказывать какие-то секреты красоты, для тех людей, которые считают внешность просто генетикой, все секреты будут бесполезны, ведь они будут думать: «А! Это просто генетика! Пойду-ка я лучше съем мороженое!».

Я — актриса, поэтому прекрасно понимаю, что внешность это мой хлеб. Я не гнушаюсь занятиями спортом и стараюсь соблюдать какую-никакую диету. Но в принципе я считаю, что красота это понятие ближе все же к вопросу духовному нежели к материальному. Надо все время над собой работать. Убирать негативные мысли и эмоции. Ловить себя в моменты одиночества на той эмоции, что сейчас на лице, когда никто не видит. Раз и посмотреть в зеркало! Лишь так вы увидите, как выглядите, когда на вас никто не смотрит. Это и есть наша сущность. Когда человек искренне улыбается, когда он позитивно мыслит, тогда он прекрасен.

— Княгиня Юсупова протирала лицо яичным белком, смешанным с лимонным соком и водкой и слыла первой красавицей Петербурга. А какой бьюти-совет Вы могли бы дать нашим читательницам?

— Если честно, то наконец-то я дошла до того, что стала ложиться вовремя спать. У меня как раз были съемки «По законам военного времени-6» и очень ранние смены. Так случилось, что вставая три месяца в пять утра я начала спать ложиться в 10 вечера и хочу вам сказать — прекрасно стала выглядеть. Так что это все как выяснилось правда. Правильный режим дня и ночи — это уже половина победы!

— Говорят, что актрисам трудно балансировать между семьей и работой. Как Вы с этим справляетесь?

— Я не знаю. Кто-то считает, что я справляюсь, кто-то уверен в обратном. Кому-то даже может показаться, что у меня неправильные установки и приоритеты по жизни. Все-таки три развода. Это не хухры-мухры. Значит, все-таки не со всем я справляюсь. Ну, я оцениваю все с точки зрения судьбы. Значит, так надо. Стараюсь справляться с тем, что в моих силах и надеюсь на Господа Бога во всем остальном, надеюсь на его помощь и содействие.

— Возвращаясь к «Красной Шапочке», Вы впервые играли в кино чью-то маму? Сразу согласились на участие в проекте?

— Маму играла не первый раз, собственно, как и в сказке не первый раз снималась. Единственное, что в жанре фэнтази мне никогда не приходилось работать, ну если не считать «Мы из будущего». Мне очень понравился этот опыт. Был интересный съемочный процесс. Еще на уровне сценария у меня прям загорелись глаза, когда я прочитала эту историю. Я, как зритель, безумно люблю этот жанр поэтому с нетерпением жду премьеру. Очень надеюсь, что вам фильм тоже понравится.

— Легко было найти общий язык с Таисией Калининой, исполнившей роль Красной Шапочки и Вашей дочери?

—Таисия не ребенок, она профессиональная актриса. Она мужественно переносила все невзгоды и тяготы, которые связаны с нашей профессией. Очень талантливая девочка и ждет ее, естественно, звездное будущее. Я в этом даже не сомневаюсь! Вы посмотрите фильм и сами все увидите.

— А в целом, сложно было работать на площадке?

— Так много компьютерной графики вокруг меня не было никогда! Приходилось и на зеленом фоне с воображаемыми предметами, и с воображаемыми какими-то партнерами работать. В этой картине это было практически все время. Меня раньше всегда удивляло, как это можно сниматься в таком фильме, как, например, «Жизнь Пи», где ты один на зеленом фоне и без партнеров. Я думала, что это очень сложно. Но оказалось, что внутри процесс не сильно отличается. Съемка она и есть съемка. Посмотрим, как по результатам вам покажется органично там все у нас получилось все или нет.

— Екатерина, как думаете, надо ли поддерживать в детях веру в сказки?