Проклова озвучила размер своей пенсии

Вопрос пенсий уже давно больная тема не только для простых людей, но и для звезд отечественного шоу-бизнеса, певцов и актеров. Привыкнув к роскоши, знаменитости надеются получать достаточно денег для того, чтобы вести прежний вольготный образ к жизни. Однако не все оказывается так просто, и селебрити открыто критикуют маленькие выплаты от государства.

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Чаще остальных на пенсию жалуется Регина Дубовицкая. Недавно ведущая «Аншлага» снова заявила, что ежемесячно получаемые 16 тысяч никак не помогают ей. На этот раз звезду поддержала Елена Проклова, которой также не по душе размеры государственных пособий.

Правда, у артистки театра и кино ситуация куда лучше, чем у Дубовицкой. Все же Елене Игоревне полагается надбавка за звания. Правда, получает актриса немногим больше, чем ведущая «Аншлага».

«У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет», — призналась артистка.

68-летняя Проклова находит способы заработать как можно больше денег. Актриса не только продолжает активно играть на сцене, но и охотно принимает участие в разных шоу на телевидении. Причем в одних программах Елена Игоревна выступает как эксперт, а в других просто рассказывает новости своей жизни. В общем, использует любую возможность для дополнительного заработка. Несмотря на это, Проклова хочет, чтобы в России все же что-то сделали с выплатами от государства пожилым людям.