Крис Эванс похудел почти на 7 килограммов

После десятилетнего путешествия по киновселенной Marvel народный любимчик Крис Эванс повесил на гвоздь свой тяжёлый щит Капитана Америки. Но как оказалось, это был груз с плеч как в переносном, так и в буквальном смысле.
«Я сбросил около 7 килограммов. Каждый раз, когда люди видят меня, они спрашивают: "Ты в порядке? Ты немного похудел". Просто мне больше не нужно так усердно заниматься в спортзале»,
— сказал Эванс на недавнем пресс-мероприятии, посвящённом его новому анимационному спин-оффу от Disney-Pixar под названием «Базз Лайтер».
Трудно не согласиться, что Крис Эванс был в отличной форме на протяжении семи главных ролей в фильмах от кинематографической вселенной Marvel. Начиная с фильма «Первый мститель» и роли суперсолдата Стива Роджерса, некогда замороженного, родившегося в 1918 году, и заканчивая перевоплощением в достойно увядающего старика в картине «Мстители: Финал».
«Знаете, всё по-другому. В течение 10 лет у тебя всегда есть фильм в запасе. Когда ты заканчиваешь один, твоя жизнь расписана по принципу: "Так, через шесть месяцев у нас пресс, ещё через шесть месяцев мы начинаем следующий фильм. Есть моменты которые были прекрасны, а есть части, по которым я очень, очень скучаю, потому что это была роль, которая много значила для меня. И я люблю этих людей. И это будут лучшие 10 лет моей профессиональной жизни, без сомнения, навсегда»,
— говорит Эванс о своём новом периоде.
Капитан Америка, однако, всё же продолжит своё путешествие по киновселенной Marvel. Энтони Маки, актёр и по совместительству друг Эванса, который долгое время играл в серии фильмов Сэма Уилсона, он же Сокол, взял на себя эту роль в прошлогоднем сериале от Disney+ «Сокол и Зимний солдат».
«Никто лучше не справится с этой ролью. Я хочу сказать, что так горжусь им, и мне не терпится увидеть, что они сделают в будущем»,
— признаётся Эванс.
Четвёртый фильм о Капитане Америке с Маки в главной роли уже сейчас на стадии разработки. За его сценарий будет отвечать создатель сериала «Сокол и Зимний солдат» Малкольм Спеллман и штатный сценарист Далан Муссон.