Крис Эванс похудел почти на 7 килограммов

«Знаете, всё по-другому. В течение 10 лет у тебя всегда есть фильм в запасе. Когда ты заканчиваешь один, твоя жизнь расписана по принципу: "Так, через шесть месяцев у нас пресс, ещё через шесть месяцев мы начинаем следующий фильм. Есть моменты которые были прекрасны, а есть части, по которым я очень, очень скучаю, потому что это была роль, которая много значила для меня. И я люблю этих людей. И это будут лучшие 10 лет моей профессиональной жизни, без сомнения, навсегда»,