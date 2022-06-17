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42 минуты назад

Джонни Депп объявил о продаже перчатки из фильма Тима Бертона после комментария Эмбер Херд

Газета.Ru

Американский актер Джонни Депп выставил на продажу перчатку из фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" после язвительного высказывания его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Депп объявил о продаже перчатки из фильма Тима Бертона
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В интервью телекомпании NBC актриса косвенно упрекнула присяжных в том, что приговор в пользу Деппа был вынесен благодаря его актерским талантам.

"Чего еще можно ожидать от человека, убедившего мир в том, что его пальцы - это ножницы?",

- сказала она, сделав отсылку на фильм "Эдвард руки-ножницы", а также добавив, что Депп является "фантастическим актером, но больше никем".

Ожидается, что выставленная Деппом перчатка будет продана примерно за $50 тыс.

Актеры,Эдвард руки-ножницы,Джонни Депп,Тим Бертон,
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