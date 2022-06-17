Депп объявил о продаже перчатки из фильма Тима Бертона

Американский актер Джонни Депп выставил на продажу перчатку из фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" после язвительного высказывания его бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В интервью телекомпании NBC актриса косвенно упрекнула присяжных в том, что приговор в пользу Деппа был вынесен благодаря его актерским талантам.

"Чего еще можно ожидать от человека, убедившего мир в том, что его пальцы - это ножницы?",

- сказала она, сделав отсылку на фильм "Эдвард руки-ножницы", а также добавив, что Депп является "фантастическим актером, но больше никем".