Рыжая бестия: Николь Кидман очень долго не везло с мужчинами

Глядя на эту красавицу, невозможно представить, что ей вот-вот стукнет 55 лет. А еще сложнее поверить, что у нее долгое время не складывались отношения с мужчинами. Хотя в сети обаяния Николь Кидман попадали десятки самых известных и блестящих красавцев. Так почему же ей так долго не везло?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Она была актрисою

Видео дня

Будущая кинозвезда родилась на одном из самых беззаботных островов мира – Гавайях. Ее отец, австралиец по происхождению, занимался там исследованием раковых клеток. Спустя четыре года после рождения дочери он получил место в Техническом университете Сиднея, и семья вернулась на родину. К тому времени у Николь уже была младшая сестра Тони.

Девочек растили в строгости – каждое утро начиналось с обязательной зарядки, в доме не было телевизора, который глава семьи считал худшим изобретением человечества, и кукол Барби, которых не одобряла мать-феминистка.

Николь росла болезненно застенчивым ребенком.

«В детстве я была полна комплексов. У меня даже прозвище было – «цапля». Так меня называли из-за роста, худобы и фарфоровой кожи, которая мгновенно сгорала на солнце и покрывалась волдырями», – рассказывала актриса в одном из интервью.

Зато пока ее сверстники беззаботно загорали на пляже, Кидман училась вокалу, танцам и занималась в театральной студии. Это были её первые шаги на пути к звездному будущему. В 15 лет Николь уже снималась в клипах, фильмах и сериалах, в 17 пела в австралийской музыкальной группе.

Родителям она заявила, что не будет продолжать учебу в колледже, и вместо преподавателей у Кидман появился собственный театральный агент. Интерес к молодой актрисе с яркой необычной внешностью оказался велик. Постепенно то, что она считала недостатком, становилось главным её капиталом.

В 22 года к ней пришла настоящая популярность – Кидман сыграла в триллере «Мертвый штиль» жену моряка. Одним из условий при отборе на роль было умение управлять яхтой, и Николь освоила управление судном буквально за неделю. Фильм имел успех в прокате, и вскоре Кидман получила предложение, о котором мечтает каждая молодая актриса, – приглашение в Голливуд. Да какое – ее партнером по съемочной площадке должен был стать сам Том Круз! Николь не задумываясь устремилась к своему счастью…

С широко закрытыми глазами

В фильме «Дни грома» ей предстояло сыграть врача, которая помогает попавшему в аварию гонщику — Крузу. Приехав на пробы с кумиром миллионов девушек, Николь была потрясена – она оказалась на голову выше киношного супергероя. Молодая актриса была уверена, что при такой разнице в росте роли ей не видать. Однако при виде высокой рыжеволосой австралийки у Круза, наоборот, загорелись глаза.

После проб он пригласил ее прокатиться на гоночной машине. А затем они вместе отправились в плавание на яхте. Увидев, как ловко Николь управляется с тросами и парусами, Том Круз был окончательно покорен. Слухи о романе на съемочной площадке тут же разнеслись по Голливуду. И это несмотря на то, что Том на тот момент был женат на актрисе Мими Роджерс.

Поначалу их отношения напоминали сказку. Кидман ежедневно звонила матери домой в Австралию и рассказывала, какой потрясающий, умный и сильный мужчина ей достался. Том ради неё развёлся с женой, купил особняк на берегу Тихого океана, самолёт с огромной надписью «Николь» и трейлер с мраморным полом, в котором актриса могла отдыхать во время съёмок.На свадьбе они торжественно пообещали друг другу не расставаться дольше чем на 12 дней. И это обещание Том и Николь старались держать.

Тем более что их объединяли общие интересы. Оба любили экстремальные развлечения: прыгали с парашютом, ныряли с аквалангом, ездили на сафари, взбирались на горные вершины.Николь восхищалась его творчеством, Том поддерживал её в новых проектах и прилетал к ней на съемки. Полной идиллии мешало одно – у Круза и Кидман не было детей. Спустя два года безуспешных попыток завести ребенка пара удочерила девочку Иза­беллу. Теперь они были настоящей счастливой семьёй: совместные игры, прогулки, путешествия. Спустя два года Круз и Кидман усыновили мальчика Коннора.

Казалось, это должно было укрепить их отношения, однако вместо этого между голливудскими звездами нарастало отчуждение. Впрочем, настоящей звездой в паре пока был только Том. Возможно, ему не нравилось, что карьера жены тоже пошла в гору. Подруги же Николь, наоборот, упрекали ее, что она всё больше превращается в тень звёздного мужа.

Сказывались и религиозные разногласия. Круз входил в секту саентологов, признанных в России нежелательной организацией. А Кидман, как ни старалась, так и не прониклась их учением.

Последний разрушительный удар по актерскому браку нанесли совместные съёмки в фильме Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Том и Николь играли пару, переживающую кризис – как будто самих себя. Изнурительная и в физическом, и в психологическом плане работа длилась два года. Разлад между супругами был настолько заметен, что в прессе стали появляться слухи о скором разводе. И он грянул.

Однажды вечером Николь увидела на телеэкране лицо своего мужа и новость: «Том Круз подал на развод с женой». Кидман бросилась звонить ему, но телефон молчал. Только десять дней спустя он отозвался: «Прости, я так больше не могу». Дальше они общались только через адвокатов.

Круз очень быстро нашел утешение в объятиях коллеги Пенелопы Крус. 33-летняя Николь осталась одна – молодая, красивая и несчастная. И как это обычно бывает в голливудских историях, именно с этого момента началась ее настоящая жизнь.

Красотка кабаре

Николь с головой погрузилась в работу. Как раз в это время она приступила к съемкам в фильме «Мулен Руж», где сама исполнила все свои вокальные партии и танцевальные номера. Да так увлеклась, что даже сломала ребро. Режиссеру Базу Лурману пришлось на какое-то время остановить съемки и снимать с Кидман только неподвижные сцены. Зато фильм имел мировой успех, а Николь была номинирована на «Оскар». Для широкой публики она наконец-то перестала быть просто женой Тома Круза.

А вскоре ей досталась и заветная статуэтка. Так Американская киноакадемия оценила работу Кидман в фильме «Часы», в котором она сыграла борющуюся с депрессией писательницу Вирджинию Вульф. Николь стала первой австралийкой, удостоившейся «Оскара».

Налаживалась и личная жизнь. В фильме «Холодная гора» она играла с Джудом Лоу, и все вокруг судачили, что у них роман. Джуд даже затеял бракоразводный процесс, однако оба отрицали, что это связано с Николь. В любом случае, продолжения эти отношения не имели.

Зато Кидман видели в обществе других, не менее прекрасных мужчин – актеров Джима Керри, Рассела Кроу, Тоби Магуайра, музыкантов Робби Уильямса и Ленни Кравица.

Хотя роман с последним снова принёс неприятности Николь. Кравиц оказался слишком любвеобильным и флиртовал одновременно с несколькими красотками. На сей раз она не стала жертвовать своими интересами, как в истории с Крузом, и, хлопнув дверью, ушла.

Она уже практически отчаялась встретить того, кто ей по-настоящему близок. Но на празднике Дней Австралии Николь познакомилась с певцом кантри Китом Урбаном. «Я вошла в зал, наполненный незнакомыми людьми. Подавленная и одинокая, я увидела Кита и тут же поняла, что хочу прожить с ним всю жизнь», – вспоминала потом Кидман.

За плечами Кита было семь альбомов, одна награда «Грэмми» и 20 миллионов долларов на счету.

Меньше чем через год они поженились. В 41 год Николь впервые стала мамой – у них с Китом родилась дочь Сандэй Роуз. Спустя два года они стали родителями ещё раз – суррогатная мать родила им еще одну дочку, Фэйт Маргарет. То, что было невозможно с Томом Крузом, оказалось возможно, когда актриса встретила по-настоящему своего человека.