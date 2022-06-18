Советскому актеру из Читы исполнилось 87 лет

18 июня исполняется 87 лет народному артисту СССР и России Юрию Соломину, сообщает Telegram-канал «Факты о Чите».

Фото: Актуальность Актуальность

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в семье читинских музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров.

Решение поступать в Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина пришло к нему после того, как он увидел в городском кинотеатре фильм «Малый театр и его мастера». В 1953 году Юрий Соломин был принят на курс великой актрисы Веры Николаевны Пашенной, сообщается в Telegram-канале.