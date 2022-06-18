Советскому актеру из Читы исполнилось 87 лет

18 июня исполняется 87 лет народному артисту СССР и России Юрию Соломину, сообщает Telegram-канал «Факты о Чите».
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в семье читинских музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой и Мефодия Викторовича Соломина. С детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров.
Решение поступать в Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина пришло к нему после того, как он увидел в городском кинотеатре фильм «Малый театр и его мастера». В 1953 году Юрий Соломин был принят на курс великой актрисы Веры Николаевны Пашенной, сообщается в Telegram-канале.
После окончания училища в 1957 году был принят в труппу Малого театра в Москве. С 1988 года является его художественным руководителем. В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме «Бессонная ночь», но всенародную известность Юрий Соломин приобрел в 1969 году, исполнив роль Павла Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства». Всего снялся более чем в 60 фильмах.