Николь Кидман появится в новом триллере

Австралийская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в триллере «Холланд, Мичиган». Об этом сообщает портал Deadline.Триллер выпустит студия Amazon.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Режиссером «Холланд, Мичиган» заявлена Мими Кейв, создательница хоррора «Свежатинка». Сценарий к ленте напишет Эндрю Содроски.

Действие фильма будет разворачиваться в городе на Среднем Западе. По информации издания, в ленте планируется отразить элементы из киношедевров британского режиссера Альфреда Хичкока.