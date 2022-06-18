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2 часа назад

Николь Кидман появится в новом триллере от студии Amazon

Слово и Дело

Австралийская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в триллере «Холланд, Мичиган». Об этом сообщает портал Deadline.Триллер выпустит студия Amazon.

Николь Кидман появится в новом триллере
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссером «Холланд, Мичиган» заявлена Мими Кейв, создательница хоррора «Свежатинка». Сценарий к ленте напишет Эндрю Содроски.

Действие фильма будет разворачиваться в городе на Среднем Западе. По информации издания, в ленте планируется отразить элементы из киношедевров британского режиссера Альфреда Хичкока.

Подробности «Холланд, Мичиган», как и сроки реализации проекта, держатся в секрете. Кто составит компанию Николь Кидман среди актеров, не сообщается.

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