«Флэш» станет последним фильмом скандального Эзры Миллера у DC

Актер Эзра Миллер уже больше известен своими громкими гулянками и выходками, нежели ролями в кино. Руководству Warner Bros. подобное не очень нравится, и внутри студии уже не видят вариантов для дальнейшего сотрудничества с исполнителем роли Флэша.

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Источники Deadline сообщают, что грядущий следующим летом «Флэш» станет для Эзры Миллера последним фильмом в киновселенной DC. Скандальность актера оказалась чрезмерной, поэтому рисковать и дальше работать с ним в студии не хотят.

Однако что делать с «Флэшем» — вопрос. Пока новые скандалы с Миллером еще не такие громкие, и в Warner Bros. очень надеются, что к премьере фильма они не разрастутся до глобальных масштабов уровня суда Джонни Деппа и Эмбер Херд.