Как сложилась судьба Ромы Букина из "Счастливы вместе"

Александр родился в семье людей, далеких от творчества. Мама работала в городской администрации города Чехова, отец был инженером. Родители развелись, когда Александр учился еще в школе, но сохранили хорошие взаимоотношения ради сына.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

«Рождение» Ромы Букина

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У Саши довольно рано открылась тяга к творчеству. С шести лет он принимал участие в драматическом кружке, и ради этого даже ездил в село Троицкое. Позже, когда режиссер театра Игорь Лавров занял место художественного руководителя городского театра в Чехове, мальчик стал заниматься там.

В 11 лет у Александра были незначительные эпизодические роли в картинах «Повелитель луж», «Ковчег». Прорыв случился в 14 лет, когда он сыграл главную роль в драме «Парниковый эффект». Этот фильм принял участие на престижном конкурсе актерского мастерства «Кинотавр». Успех укрепил желание быть актером. В ситком «Счастливы вместе» Александр вошел уже человеком, четко определившим свое назначение, как актера.

Молодой человек, работая шесть дней в неделю, совмещал учебу и творческую деятельность. Он готовился к сессии во время съемок, сдавая экзамены в индивидуальном порядке. Киностудия имени Горького поддерживала свое молодое дарование, устраивала экскурсии классу и учителям на своих площадках. Тем временем Саша вживался в роль Ромы Букина, который позже и стал его визитной карточкой.

Далее в его карьере будет много сложных ситуаций, ведь на кастингах режиссеры еще долго видели в Александре именно Рому Букина. В какое-то время даже встанет серьезный вопрос: «Сможет ли Якин переиграть Букина?». На просмотрах, услышав его имя, педагоги теряли интерес, считая его актером одной роли.

Проявление мужского характера

После сериала возникло долговременное затишье. Мама устроила Александра водителем при администрации. Он не жалел о своей участи и не считал, что деградирует. Работа заключалась в развозе документов по поручению администрации в пожарную часть и налоговую инспекцию.

Чувство утраты отсутствовало, ведь молодой человек трезво оценивал ситуацию, зная цену своему таланту. Он верил, что придет его время. Удача не покинула, Сашу взяли в РАТИ на курс Владимира Андреева. Там же он познакомился со своей будущей женой Анной Зайцевой.

Александру еще в институте предложили сыграть роль Вани Смирнова в сериале «Восьмидесятые». Злые языки приписывали этот успех знакомству с режиссером проекта Федором Стуковым, который жил в соседнем доме.

Новое амплуа наконец-то разорвало связь Александра и Ромы. После института Букин прошел просмотр в театр Наций, играл в спектаклях «Левша», «Укрощение строптивой». В неординарной постановке произведения классика «Идиот» пригодился хореографический опыт, полученный в детстве. Кроме игры в театре актер принимал участие в различных шоу-проектах: «Дуэль», «Битва экстрасенсов», «Кто хочет стать миллионером?». Вел программу на телеканале «Карусель» «Идем в кино».

2017 году Саша сыграл роль «деляги» в сериале «Физрук». Партнерами по съемочной площадке стали Дмитрий Нагиев и Виктор Сухоруков. О данном проекте остались самые положительные впечатления. Особенное чувство благодарности и уважения вызвал Нагиев, который проявил самые лучшие человеческие и актерские качества.

Семейная жизнь

Александр женился на Анне в 2016 году. Свадьба была скромной, позвали только близких и друзей. Медового месяца не получилось. Так вышло, что вместе они окончили институт, поступили в театр Наций, играли, получая довольствие от своего творчества, и никогда не уставали друг от друга. Анна взяла на себя роль хранительницы очага и главного казначея, вдвоем они разделили вопросы по хозяйству в благоустроенном загородном доме. Детей у пары пока нет, однако семья готова к пополнению.