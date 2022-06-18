Брэдли Купер признался в наличии зависимости

«Я тогда впервые осознал, что у меня проблемы с наркотиками и алкоголем. Я не хотел жить. Об этом мне сказал Уилл, и я никогда не забуду. Я был полностью потерян. Уилл рискнул завести со мной этот сложный разговор, кажется, в июле 2004 года, и это помогло мне встать на правильный путь — решить изменить свою жизнь», — вспомнил Купер.