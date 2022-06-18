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19 минут назад

Брэдли Купер признался в наличии зависимости

Мира Маркина

Недавно голливудский актер Брэдли Купер стал гостем подкаста Smartless, сообщает Independent. Отвечая на вопросы интервьюеров, Купер признался, что в прошлом боролся с зависимостью от наркотических веществ.

Брэдли Купер признался в наличии зависимости
Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров"Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

Проваленные кастинги легли тяжелым бременем на психику актера. Брэдли Купер признался, что стал очень озлобленным — из-за циничных шуток от него отвернулись практически все друзья. Когда актер остался наедине со своими проблемами, он пристрастился к наркотикам и алкоголю.

Лучший друг артиста, актер Уилл Арнетт, однажды жестко осадил Купера. Это привело его в чувство.

«Я тогда впервые осознал, что у меня проблемы с наркотиками и алкоголем. Я не хотел жить. Об этом мне сказал Уилл, и я никогда не забуду. Я был полностью потерян. Уилл рискнул завести со мной этот сложный разговор, кажется, в июле 2004 года, и это помогло мне встать на правильный путь — решить изменить свою жизнь», — вспомнил Купер.

Избавившись от зависимости, актер смог взять себя в руки. Карьера артиста тоже пошла в гору.

Ранее «Рамблер» писал о звезде сериала «Друзья», который решил написать мемуары о борьбе с наркозависимостью.

Актеры,Друзья,Уилл Арнетт,Брэдли Купер,
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