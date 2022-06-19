Известная актриса рассказала, как Рудинштейн ломал карьеры

Музыкальный продюсер имел репутацию острого на язык человека. Некоторых знаменитостей после высказываний Рудинштейна даже перестали утверждать на роли.

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В декабре прошлого года не стало музыкального продюсера Марка Рудинштейна. Создатель «Кинотавра» обладал крайне противоречивой репутацией и никогда не лез за словом в карман, жестко критикуя многих отечественных знаменитостей. Некоторые до сих пор обвиняют Рудинштейна в том, что он сломал им карьеру. К их числу относится, например, актриса Любовь Тихомирова, которую покойный как-то назвал «девушкой легкого поведения».

«Он увидел мое фото в купальнике и назвал порнозвездой. Некие связи, которые мне приписывали — это было очень странно... После этого мы даже встречались с Марком Григорьевичем и не здоровались», — сказала звезда сериалов в интервью для документального фильма «Марк Рудинштейн. Король компромата» на канале ЦТВ.

После этого Тихомирову перестали приглашать на новые проекты. Продюсеры объясняли это «скандальной репутацией» актрисы, которую она заслужила исключительно благодаря Рудинштейну. Ей не помогали ни уговоры, ни личные знакомства, ни даже заступничество других влиятельных людей — на протяжении нескольких лет Любовь Тихомирову не утверждали на хорошие роли.

«Кастинг-директор мне передал, что режиссер увидел статью Рудинштейна, и мой образ в кино не вяжется такими светскими обсуждениями». И меня не утвердили", — отметила знаменитость.