Лопес рассказала, как мама «выбивала из нее дурь» в детстве

Дженнифер Лопес рассказала о своих сложных отношениях с матерью, Гваделупе «Лупе» Родригес, которая не раз поднимала на дочь руку, пока та была ребенком. Суперзвезда сделала сенсационное заявление в своей новой исповеди от Netflix под названием Halftime, сказав в одной из сцен:

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Она делала то, что должна была делать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но это также сделало ее жесткой. Она выбила из меня всю душу».

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Сама Гваделупе появляется в некоторых фрагментах фильма и признает свою ошибки в том, что порой была жестока с юной Дженнифер и ее двумя сестрами, Лесли и Линдой. Мать, иммигрировавшая из Пуэрто-Рико, вырастила своих трех дочерей в Бронксе вместе с мужем Дэвидом, но пара развелась, когда девочки выросли.

«У меня всегда были высокие ожидания от них. Это не было критикой. Это было нужно только для того, чтобы показать, что ты можешь сделать еще. Дженнифер, по правде говоря, доставила мне больше всего хлопот. Мы часто сталкивались лбами»,

— вспоминает мама Лопес.

Неудивительно, что Лопес ушла из дома в возрасте 18 лет после неоднократных конфликтов с матерью по поводу ее будущего. В юности будущая звезда не хотела учиться, а была всерьез увлечена танцами и, конечно же, это не всегда радовало маму.

«"Если ты собираешься жить в этом доме, ты должна получить образование", — говорила она мне. Однажды ночью мы сильно поссорились, и я просто ушла»,

— вспоминает Дженнифер.

Однако Родригес заявила, что она всегда хотела, чтобы ее три дочери получили образование и не зависели от мужчин. «Я была далеко не идеальной матерью. Единственное, что я всегда могу сказать: все, что я делала, я делала из лучших побуждений», — призналась мама звезды в документальном фильме.

В откровенной ленте Лопес описала свою маму как «сложного» человека, но сейчас они смогли построить хорошие отношени. Эмоциональные сцены между мамой и дочкой — это один из многих личных моментов, запечатленных в фильме Halftime, который был записан в преддверии выступления Джей Ло на Суперкубке вместе с Шакирой в 2020 году. Так, в кадре взбешенная поп-дива негодовала из-за того, что ей и Шакире приходится делить сцену во время ажиотажного шоу.

«Это была худшая идея в мире»,

— заявила Лопес.