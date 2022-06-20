Том Хиддлстон сделал предложение своей возлюбленной

Актер Том Хиддлстон, сыгравший злодея Локи в шести фильмах Marvel, собрался жениться. Он сделал предложение своей возлюбленной, 37-летней актрисе Зави Эштон, пишет Los Angeles Times.
Со своей невестой 41-летний Хиддлстон познакомился в 2019 году во время совместной работы в постановке «Предательство» Гарольда Пинтера, где они играли роли супругов. В марте этого года он сделал ей предложение, а признался в этом только сейчас.
Напомним, в апреле Дженнифер Лопес показала поклонникам большое обручальное кольцо с зеленым камнем, подтвердив помолвку с актером Беном Аффлеком. А в начале июня российский фигурист Никита Кацалапов сделал предложение своей партнерше по танцам на льду Виктории Синициной.