Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
31 минуту назад

Актер Том Хиддлстон сделал предложение своей возлюбленной

Мир24иещё 1

Актер Том Хиддлстон, сыгравший злодея Локи в шести фильмах Marvel, собрался жениться. Он сделал предложение своей возлюбленной, 37-летней актрисе Зави Эштон, пишет Los Angeles Times.

Том Хиддлстон сделал предложение своей возлюбленной
Фото: Мир24Мир24

Со своей невестой 41-летний Хиддлстон познакомился в 2019 году во время совместной работы в постановке «Предательство» Гарольда Пинтера, где они играли роли супругов. В марте этого года он сделал ей предложение, а признался в этом только сейчас.

Напомним, в апреле Дженнифер Лопес показала поклонникам большое обручальное кольцо с зеленым камнем, подтвердив помолвку с актером Беном Аффлеком. А в начале июня российский фигурист Никита Кацалапов сделал предложение своей партнерше по танцам на льду Виктории Синициной.

Актеры,Российские актеры,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Гарольд Пинтер,Том Хиддлстон,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители