Киркоров рассказал, на что ему пришлось пойти ради роли

Во время эфира передачи "Ты не поверишь!" знаменитый артист поделился историей о том, на какие жертвы ему пришлось пойти ради работы в новом проекте. Режиссер Тимур Бекмамбетов предложил певцу примерить на себя роль Петра I, однако во время съемок артист столкнулся с испытаниями. Как передает издание "Дни.ру", Киркоров провел несколько часов в студеной воде.