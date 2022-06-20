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2 часа назад

"Было ужасно": Филипп Киркоров провел несколько часов в ледяной воде из-за съемок

Vse42.ru

Король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о нескольких часах, проведенных в холодной ванной ради роли Петра I.

Киркоров рассказал, на что ему пришлось пойти ради роли
Фото: 

Во время эфира передачи "Ты не поверишь!" знаменитый артист поделился историей о том, на какие жертвы ему пришлось пойти ради работы в новом проекте. Режиссер Тимур Бекмамбетов предложил певцу примерить на себя роль Петра I, однако во время съемок артист столкнулся с испытаниями. Как передает издание "Дни.ру", Киркоров провел несколько часов в студеной воде.

"Воды горячей не было, холодно было ужасно, но пришлось сесть в ванну с пеной",

– цитирует СМИ исполнителя.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что выступление короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Ставрополе оказалось отменено на фоне скандала с номером артиста, в котором использовался христианский крест.

Актеры,Тимур Бекмамбетов,Филипп Киркоров,
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