Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
4 часа назад

Шакуров вспомнил, как Высоцкому запретили сниматься в «Земле Санникова»

FBM.ru

Известный российский актёр Сергей Шакуров раскрыл детали съёмочного процесса фильма «Земля Санникова», передает csn-tv.ru.

Шакуров вспомнил, как Высоцкому запретили сниматься в «Земле Санникова»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Он отметил, что принял решение отказаться от роли, когда увидел, как несправедливо обошлись с Владимиром Высоцким. Об этом Шакуров вспомнил в ходе кинофестиваля «Провинциальная Россия».

Актер сообщил о том, что данная история не может иметь двух версий, кто бы как не отзывался о процессе работы над «Землей Санникова». Также он отметил, что Владимир Высоцкий был утверждён на роль Крестовского.

Однако после этого сверху поступил запрет на то, чтобы он принимал участие в фильме вообще. Тогда Шакуров тоже не стал сниматься в знак протеста.

Актеры,Сергей Шакуров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители