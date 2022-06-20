Шакуров вспомнил, как Высоцкому запретили сниматься в «Земле Санникова»

Известный российский актёр Сергей Шакуров раскрыл детали съёмочного процесса фильма «Земля Санникова», передает csn-tv.ru.

Он отметил, что принял решение отказаться от роли, когда увидел, как несправедливо обошлись с Владимиром Высоцким. Об этом Шакуров вспомнил в ходе кинофестиваля «Провинциальная Россия».

Актер сообщил о том, что данная история не может иметь двух версий, кто бы как не отзывался о процессе работы над «Землей Санникова». Также он отметил, что Владимир Высоцкий был утверждён на роль Крестовского.