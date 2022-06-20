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18 минут назад

Шакуров отказался от роли из-за несправедливости к Высоцкому на съемках "Земли Санникова"

Газета.Ru

Народный артист России Сергей Шакуров вспомнил, как проходили съемки картины «Земля Санникова» и почему он не стал соглашаться на роль, увидев несправедливость к Владимиру Высоцкому.

Почему Сергей Шакуров отказался от роли в "Земле Санникова"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Володю сначала на роль Крестовского утвердили. А потом сверху запретили снимать его вообще. И я в знак протеста тоже отказался от съемок там», – цитирует артиста сайт «Аргументы и факты».

При экранизации романа Владимира Обручева «Земля Санникова» Марк Захаров пробивал на главную роль Высоцкого, который оценил роль Крестовского. Шакуров получил роль Владимира Губина, напоминает Общественная служба новостей.

Специально для фильма Высоцкий написал несколько песен, которые в последствии стали хитами.

Актеры,Владимир Обручев,Марк Захаров,Сергей Шакуров,
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