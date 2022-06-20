Актриса назвала корсет самой большой сложностью на съемках

Актриса Юлия Хлынина сыграла юную Елизавету Петровну в новом проекте телеканала «Россия-1» «Елизавета». В интервью для Smotrim.ru она рассказала, что самой большой проблемой для нее стал корсет, так как он вызывает большой дискомфорт и его тяжело долго носить.

Фото: Слово и дело Слово и дело

«Самым сложным было привыкнуть к корсету, а еще к тому, как во всех этих платьях нужно правильно садиться. Обувь была страшно неудобная, просто невероятно! Эти зауженные мысы, очень странной формы колодка. Вообще нужно сказать, что людям в то время приходилось достаточно сложно в вопросах моды, некомфортно», — поделилась инсайдами актриса.

Императрица Елизавета Петровна была известна тем, что любила носить мужские костюмы. По словам актрисы, сыгравшей ее в сериале, одежда мужчин действительно намного удобнее, и ей нравилось играть в подобных сценах. Для того чтобы облачиться в платье XVIII века, актрисе выделяли 30 минут.

«Мне очень нравилось носить мужской исторический костюм — это гораздо удобнее! Во-первых, ты надеваешь его меньше по времени. А на подготовку к сцене в обычном женском историческом костюме закладывается около 30 минут, чтобы поместить артиста в этот наряд», — рассказала актриса.