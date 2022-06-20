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33 минуты назад

Эмбер Херд может все-таки появиться во втором «Аквамене»

Inc-News

Ранее появлялись слухи о том, что снятые с ней сцены полностью вырезали. Слухи появились после того, как Херд проиграла судебный процесс бывшему мужу Джонни Деппу и якобы тут же попала в немилость руководству Warner Bros.

Херд может все-таки появиться во втором «Аквамене»
Фото: Inc-NewsInc-News

Именно эта кинокомпания занимается создание «Аквамена-2», где и до этого сцены с актрисой сократили до минимума, а после суда, чтобы не портить себе имидж, решили убрать ее совсем. Однако представители актрисы опровергли это, заявив, что уже снятые с Эмбер эпизоды никто переснимать не собирается.

Сколько их, какое время они совокупно занимают, доподлинно известно только в кинокомпании. А она не спешит обнародовать какие-то факты. Но есть вероятность, что Эмбер Херд во втором «Аквамене» все-таки появится.

Актеры,Аквамен,
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