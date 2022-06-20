Херд может все-таки появиться во втором «Аквамене»

Ранее появлялись слухи о том, что снятые с ней сцены полностью вырезали. Слухи появились после того, как Херд проиграла судебный процесс бывшему мужу Джонни Деппу и якобы тут же попала в немилость руководству Warner Bros.

Фото: Inc-News Inc-News

Именно эта кинокомпания занимается создание «Аквамена-2», где и до этого сцены с актрисой сократили до минимума, а после суда, чтобы не портить себе имидж, решили убрать ее совсем. Однако представители актрисы опровергли это, заявив, что уже снятые с Эмбер эпизоды никто переснимать не собирается.