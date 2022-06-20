Реге Пейдж снялся в рекламе аромата Armani

Реге Пейдж, известный по сериалу "Бриджертоны", стал лицом рекламной кампании Armani Code. Об этом сообщает WWD.
"Реге-Жан Пейдж интерпретирует и исследует нюансы мягкой, глубокой мужественности, которая не является показной или демонстративной, — рассказал о съемках Джорджио Армани. — Он представляет культурное богатство и жизненную силу этого времени".
Ролик и фотографии для кампании снимались в Буэнос-Айресе на протяжении трех дней. Пейдж признался, что, когда ему предложили участие в проекте, он и не знал, насколько мир парфюмерии глубок.
"Здесь есть целый мир, который можно исследовать, и я даже не подозревал, что он существовал раньше, — рассказал актер. — Поэтому после этого мне очень захотелось принять участие".
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