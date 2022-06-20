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1 час назад

Актер Реге Пейдж снялся в рекламе аромата Armani

Газета.Ru

Реге Пейдж, известный по сериалу "Бриджертоны", стал лицом рекламной кампании Armani Code. Об этом сообщает WWD.

Реге Пейдж снялся в рекламе аромата Armani
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Реге-Жан Пейдж интерпретирует и исследует нюансы мягкой, глубокой мужественности, которая не является показной или демонстративной, — рассказал о съемках Джорджио Армани. — Он представляет культурное богатство и жизненную силу этого времени".

Ролик и фотографии для кампании снимались в Буэнос-Айресе на протяжении трех дней. Пейдж признался, что, когда ему предложили участие в проекте, он и не знал, насколько мир парфюмерии глубок.

"Здесь есть целый мир, который можно исследовать, и я даже не подозревал, что он существовал раньше, — рассказал актер. — Поэтому после этого мне очень захотелось принять участие".

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Белла Хадид вышла в клетчатой мини-юбке на прогулку с бойфрендом.

Актеры,Белла Хадид,Джорджио Армани,
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