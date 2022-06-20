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2 часа назад

Аль Пачино выдвинул Шаламе на роль в приквеле «Схватки»

Lenta.ru

Американский режиссер и сценарист Аль Пачино заявил, что хотел бы видеть актера Тимоти Шаламе в роли своего персонажа в ремейке фильма «Схватка» (1995). Об этом он сообщил на кинофестивале Трайбека, его слова передает Collider.

Аль Пачино выдвинул Шаламе на роль в приквеле «Схватки»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шаламе, по мнению Аль Пачино, смог бы сыграть его героя, лейтенанта Винсента Ханна в молодости. В том случае, «если когда-нибудь выйдет продолжение», дополнил кинодеятель.

По информации издания, режиссер Майкл Манн уже работает над ремейком боевика, который станет одновременно и приквелом, и продолжением картины. Предыдущий фильм «Схватка» вышел в 1995 году.

Манн работал над романом-приквелом вместе с писательницей Мэг Гардинер шесть лет. Сообщается, что книга поступит в продажу в августе 2022 года. Режиссер ранее рассказал, что собирается адаптировать этот сюжет либо для фильма, либо для сериала.

Криминальная драма «Схватка» — один из главных проектов в карьере Манна. Фильм вышел в 1995 году, главные роли исполнили Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер и Джон Войт. Полнометражная картина является ремейком телевизионного фильма Манна «Сделано в Лос-Анджелесе» 1989 года. Изначально проект задумывался как пилотный эпизод для будущего криминального сериала канала NBC, однако после был переделан в законченный телефильм.

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