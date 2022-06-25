Стыдные роли, которые разрушили карьеру звезд

Одни роли делают из никому не известных артистов звезд мирового масштаба, а другие ломают карьеру раз и навсегда. Подробнее о ролях, которые внесли актеров в негласный "черный список" – в материале "Рамблера".
Сыграв одну из главных ролей в знаменитой саге "Сумерки", Лотнер словно обеспечил себе большое будущее. Однако все испортила крайне неудачная роль в боевике "Погоня". Картина Джона Синглтона получила массу негативных отзывов критиков, в частности, за актерскую игру Лотнера. После этого крупных ролей у артиста не было.
Карьера актриса начиналась весьма многообещающе: зрители были в восторге от картин "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки". Но роль в фильме "Я знаю, кто убил меня" сыграла злую шутку с Линдси. Фильм стал восьмикратным лауреатом антипремии "Золотая малина". Скандальные истории и злоупотребление запрещенными веществами также сделали свое дело.
Приквел легендарной космической саги Джорджа Лукаса фанаты франшизы не оценили. Больше всего критике подвергся исполнитель роли Энакина Скайуокера Хейден Кристенсен. Артист получил несколько номинаций на "Золотую малину", а спустя время вновь вернулся на премию, но уже за участие в другом фильме – "Наркоз". При этом в начале своего пути у Хейдена были большие шансы на успех: за роль в фильме "Жизнь как дом" он даже получил номинацию на "Золотой глобус", но после провала в Star Wars на больших экранах не появлялся.