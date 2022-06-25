Стыдные роли, которые разрушили карьеру звезд

Одни роли делают из никому не известных артистов звезд мирового масштаба, а другие ломают карьеру раз и навсегда. Подробнее о ролях, которые внесли актеров в негласный "черный список" – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сумерки" Кадр из фильма "Сумерки"

Тейлор Лотнер, "Погоня"

Сыграв одну из главных ролей в знаменитой саге "Сумерки", Лотнер словно обеспечил себе большое будущее. Однако все испортила крайне неудачная роль в боевике "Погоня". Картина Джона Синглтона получила массу негативных отзывов критиков, в частности, за актерскую игру Лотнера. После этого крупных ролей у артиста не было.

Линдси Лохан, "Я знаю, кто убил меня"

Карьера актриса начиналась весьма многообещающе: зрители были в восторге от картин "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки". Но роль в фильме "Я знаю, кто убил меня" сыграла злую шутку с Линдси. Фильм стал восьмикратным лауреатом антипремии "Золотая малина". Скандальные истории и злоупотребление запрещенными веществами также сделали свое дело.

Хейден Кристенсен, "Звездные войны"

Кадр из фильма "Звездные войны"