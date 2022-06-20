Галь Гадот сыграет Клеопатру

Издание Deadline сообщает, что кинокомпания Universal Pictures работает над проектом «Клеопатра». Главную роль сыграет Галь Гадот, режиссером утверждена Кари Скогланд – автор сериала «Сокол и Зимний Солдат».
Ранее проектом интересовалась кинокомпания Paramount Pictures, но отказалась от его реализации из-за большой загруженности производственных площадок. Проект курирует Чарльз Ровен из студии Atlas Entertainment и лично Галь Гадот со своей компанией Pilot Wave Motion Pictures.
Самый известный фильм о Клеопатре вышел в 1963 году с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном в главных ролях. Клеопатра – дочь одного из военачальников Александра Македонского – Птолемея. Она правила Египтом на протяжении 22 лет вплоть до завоевания страны Римом. Была любовницей Юлия Цезаря и Марка Антония и покончила с собой в плену у Октавиана Августа.