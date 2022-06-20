Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Известный в СССР литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет, об этом сообщили в Министерстве культуры Литвы.

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Адомайтис еще в 1985 году получил звание народного артиста СССР. Публике он был широко известен благодаря своим ролям в кинокартинах "Никто не хотел умирать", "Король Лир", "Трудно быть богом", "Жизнь прекрасна" и "Американская трагедия".

Помимо съемок в кино, Регимантас Адомайтис играл в Каунасском драматическом театре и Национальном драмтеатре Литвы. На сайте Литовского драматического театра опубликовали комментарий в связи со случившимся.

«Это большая потеря для литовской театральной и кинематографической общественности. Информация о прощании с Регимантасом Адомайтисом будет опубликована позже».