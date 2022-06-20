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1 час назад

Звезда "Кухни" сыграет сразу две роли в новом комедийном сериале

Мира Маркина

Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин принимает участие в съемках нового комедийного сериала для видеосервиса Start и телеканала СТС "Против всех".

Звезда "Кухни" сыграет две роли в новом комедийном сериале
Фото: Пресс-служба видеосервиса StartПресс-служба видеосервиса Start

В проекте для Лавыгина выделены две роли - ему придется сыграть братьев-близнецов. Новый сериал расскажет реальную историю, случившуюся в Одинцове - среди только что построенного жилого комплекса остался один частный старый дом, который принадлежит дедушке, не желавшему идти на уступки застройщику.

«Мне предстоит сыграть две полноценные роли, так что и работать над образом будет ровно в два раза сложнее: фактически нужно придумать грим, костюм, характерность сразу для двух персонажей», —поделился Лавыгин.

Главную роль в этом сериале сыграет Николай Добрынин, известный по роли Митяя в сериале "Сваты".

Съемки проекта уже старатовали, а выпуск сериала в онлайн-прокат запланирован на конец 2022 года.

Актеры,Кухня,Сергей Лавыгин,Николай Добрынин,
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