Звезда "Кухни" сыграет две роли в новом комедийном сериале

Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин принимает участие в съемках нового комедийного сериала для видеосервиса Start и телеканала СТС "Против всех".

Фото: Пресс-служба видеосервиса Start Пресс-служба видеосервиса Start

В проекте для Лавыгина выделены две роли - ему придется сыграть братьев-близнецов. Новый сериал расскажет реальную историю, случившуюся в Одинцове - среди только что построенного жилого комплекса остался один частный старый дом, который принадлежит дедушке, не желавшему идти на уступки застройщику.

«Мне предстоит сыграть две полноценные роли, так что и работать над образом будет ровно в два раза сложнее: фактически нужно придумать грим, костюм, характерность сразу для двух персонажей», —поделился Лавыгин.

Главную роль в этом сериале сыграет Николай Добрынин, известный по роли Митяя в сериале "Сваты".