Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Актеры, которые не стареют много лет

Мария Каткова

За жизнью известных людей наблюдают тысячи поклонников, которые многое знают об их жизни, но даже самым преданным фанатам не удалось раскрыть секреты молодости некоторых знаменитостей. Актерам и актрисам приходится “торговать” своим лицом, так как они постоянно находятся в кадре. Однако даже если сравнить их ранние работы с нынешними фото, то разницу увидеть довольно сложно. В материале “Рамблера” — актеры, которые уже много лет выглядят одинаково и пугают поклонников.

Актеры, которые не стареют много лет
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Энн Хэтэуэй

Видео дня

В свои 39 лет актриса выглядит точно так же, как в 20. Добавились только небольшие морщинки у глаз, которые можно увидеть на приближенных кадрах с красных дорожек. Актриса на протяжении всей карьеры продолжает активно сниматься, и до сих пор играет энергичных молодых женщин. Ее секрет молодости тоже крайне прост: она не употребляет в пищу продукты животного происхождения — в своем рационе она делает упор на фрукты и овощи. Натощак она выпивает две ложки оливкового масла, а в течение дня пьет много воды. Она также регулярно занимается спортом. По ее словам, она тренируется пять дней в неделю, и во время беременности занималась физическими нагрузками. Чтобы ее кожа оставалась здоровой, она никогда не загорает, и пользуется SPF-кремом.

Джаред Лето

Кадр из фильма

Музыканту и актеру уже 50 лет, но если сравнить то, как он выглядел в начале актерской карьеры, и сейчас, можно найти не так много изменений. Причем в таком же состоянии осталось не только его лицо, но и тело. Однако его секреты довольно просты. Он не имеет вредных привычек, и не пьет даже по праздникам. Лето также старается постоянно высыпаться и говорит, что может уснуть даже в самых неожиданных местах. Кроме того, он жесткий вегетарианец: более 20 лет он не употребляет в пищу продукты животного происхождения. но при этом следит за тем, чтобы в его организме было достаточное количество необходимых веществ.

Сандра Буллок

Кадр из фильма

В этом году актрисе исполнится 58 лет, но поклонники до сих пор поражаются тому, как она молодо выглядит в своем возрасте. Конечно, ее лицо немного изменилось с ранних ролей — похудело и вытянулось, но актриса по-прежнему выглядит сногсшибательно. Она не скрывает, что меняла форму губ с помощью пластического хирурга, а также вкалывает в кожу стволовые клетки. Однако одними уколами она не обходится. Все это она совмещает со спортом и правильным питанием. Сама она говорит, что подбирает тренировки под настроение и не любит бегать, вместо этого она выбирает кикбоксинг и пилатес. Ежегодно она садится на детокс-диету, которая помогает очищать организм. Все это она делает под руководством тренеров и диетологов.

Актеры,Сандра Буллок,Энн Хэтэуэй,Джаред Лето,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители