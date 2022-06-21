Актеры, которые не стареют много лет

За жизнью известных людей наблюдают тысячи поклонников, которые многое знают об их жизни, но даже самым преданным фанатам не удалось раскрыть секреты молодости некоторых знаменитостей. Актерам и актрисам приходится “торговать” своим лицом, так как они постоянно находятся в кадре. Однако даже если сравнить их ранние работы с нынешними фото, то разницу увидеть довольно сложно. В материале “Рамблера” — актеры, которые уже много лет выглядят одинаково и пугают поклонников.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй

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В свои 39 лет актриса выглядит точно так же, как в 20. Добавились только небольшие морщинки у глаз, которые можно увидеть на приближенных кадрах с красных дорожек. Актриса на протяжении всей карьеры продолжает активно сниматься, и до сих пор играет энергичных молодых женщин. Ее секрет молодости тоже крайне прост: она не употребляет в пищу продукты животного происхождения — в своем рационе она делает упор на фрукты и овощи. Натощак она выпивает две ложки оливкового масла, а в течение дня пьет много воды. Она также регулярно занимается спортом. По ее словам, она тренируется пять дней в неделю, и во время беременности занималась физическими нагрузками. Чтобы ее кожа оставалась здоровой, она никогда не загорает, и пользуется SPF-кремом.

Джаред Лето

Кадр из фильма

Музыканту и актеру уже 50 лет, но если сравнить то, как он выглядел в начале актерской карьеры, и сейчас, можно найти не так много изменений. Причем в таком же состоянии осталось не только его лицо, но и тело. Однако его секреты довольно просты. Он не имеет вредных привычек, и не пьет даже по праздникам. Лето также старается постоянно высыпаться и говорит, что может уснуть даже в самых неожиданных местах. Кроме того, он жесткий вегетарианец: более 20 лет он не употребляет в пищу продукты животного происхождения. но при этом следит за тем, чтобы в его организме было достаточное количество необходимых веществ.

Сандра Буллок

Кадр из фильма