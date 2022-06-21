Роуэн Аткинсон заявил о влиянии культуры «отмены» на комедию

Британский актер Роуэн Аткинсон заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на искусство комедии. Интервью с ним опубликовало издание The Irish Times.

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Звезда «Мистера Бина» считает, что запреты отражаются на юморе, у которого всегда есть «жертва». Он пояснил, что при помощи шутки обычно высмеивается какой-то человек, явление или идея, поэтому комедию нельзя лишать права оскорбить кого-то.

«В нормальном свободном обществе вам должно быть позволено шутить абсолютно обо всем», — сказал Аткинсон.

При этом он отметил, что шутить можно не только о тех, кто сидит в палатах парламента. По его словам, существует «много чрезвычайно самодовольных людей, которые также заслуживают того, чтобы о них шутили».