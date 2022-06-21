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1 час назад

Сандра Буллок заявила о намерении взять перерыв в карьере

Lenta.ru

Американская актриса Сандра Буллок подтвердила, что возьмет перерыв в работе. Об этом сообщает The Mirror.

Сандра Буллок заявила о намерении взять перерыв в карьере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летняя голливудская звезда призналась, что чувствует себя выгоревшей и хочет отдохнуть от съемок.

«Я выгорела. Я устала. И я больше не могу принимать правильные, разумные решения», — заявила Буллок. «Я не хочу быть обязанной подстраиваться под чье-то расписание, кроме моего собственного»,

— добавила она.

Актриса подчеркнула, что она благодарна за все, что имеет, однако заметила, что ее творческий путь не обошелся без жертв. Буллок выразила опасения, что загруженность на работе может негативно повлиять на ее личную жизнь.

В последние годы Буллок была занята съемками фильма «Быстрее пули». Боевик должен выйти на экраны в июле 2022 года, в нем также снялись актеры Брэд Питт и Майкл Шеннон.

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