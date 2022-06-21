Том Хэнкс назвал оскароносную роль, за которую ему стыдно

Драма Джонатана Демми «Филадельфия» (1993) сделала Тома Хэнкса звездой. Но в интервью The New York Times актер заявил, что сегодня не согласился бы сыграть роль адвоката Эндрю Бэккетта.
Согласно сюжету, героя Тома Хэнкса увольняют с престижной работы якобы из-за профнепригодности. Однако реальная причина кроется в сексуальной ориентации Эндрю Бэккетта и его инфицированности ВИЧ.
Напомним, за эту роль Том Хэнкс получил свой первый «Оскар». Однако теперь он не рискнул бы появиться в подобном амплуа.
«Посыл «Филадельфии» в том, чтобы передать сообщение «Не бойся». Одна из причин, по которой люди приняли этот фильм, заключалась в том, что главного героя играл я. Но тогда было другое время. Думаю, что сейчас зрители вряд ли согласились бы с тем, чтобы гетеросексуальный парень изображал гея. Не мое это, если честно. Тогда, конечно, другое время было. А в нынешних реалиях меня в этой роли просто бы не приняли», – поделился артист.
Ранее «Рамблер» писал о том, какие проблемы со здоровьем преследуют Тома Хэнкса.