Том Хэнкс назвал оскароносную роль, за которую ему стыдно

«Посыл «Филадельфии» в том, чтобы передать сообщение «Не бойся». Одна из причин, по которой люди приняли этот фильм, заключалась в том, что главного героя играл я. Но тогда было другое время. Думаю, что сейчас зрители вряд ли согласились бы с тем, чтобы гетеросексуальный парень изображал гея. Не мое это, если честно. Тогда, конечно, другое время было. А в нынешних реалиях меня в этой роли просто бы не приняли», – поделился артист.