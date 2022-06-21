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3 часа назад

Валерий Золотухин: как сельский парень стал любимцем всего СССР

Диана Товсепова

Любимый народный артист всего Союза Валерий Золотухин 21 июня отмечал бы день рождения. По истории его жизни вполне можно было снять целое кино. О том, как простой парень пришел к всесоюзной славе читайте в материале "Рамблера".

Валерий Золотухин: как сельский парень стал любимцем всего СССР
Фото: Чурилов Андрей Борисович/wikipedia.orgЧурилов Андрей Борисович/wikipedia.org

Валерий Золотухин родился в непростой день, 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. Его мать была работницей колхоза, а отец председателем райисполкома.

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В семилетнем возрасте мальчик выпал из окна и ушиб колено. Медики приехали позже, а врач ошибся с диагнозом, гипс наложили на всю ногу и под ним вскоре завелись вши. Когда родители поняли, что с ногой проблемы, отвезли мальчика в санаторий, где был поставлен диагноз «туберкулез коленной кости». До восьмого класса подросток не мог обходиться без костылей, что было сложно и физически, и морально.

То, что он хочет связать свою жизнь с искусством, Золотухин понял в девятом классе, когда увидел цирковое представление. Позже он начал заниматься танцами, а после окончания школы решил отправиться поступать в Москву. И это удалось ему с первого раза.

Золотухину удалось с первой попытки поступить в Государственный институт театрального искусства и в 1963 г. он получил диплом отделения музыкальной комедии. Во времена учебы Золотухин часто обманывал преподавателей, скрывая проблемы со здоровьем. В балетном классе ему приходилось стараться гораздо сильнее, чтобы догнать однокурсников.

Интересно, что приемная комиссия увидела в сельском парне комичного персонажа, но преподаватели хотели, чтобы Золотухин мог существовать в разных образах. Раскрывать драматический талант студенту помогала Ирина Анисимова. Золотухин был одним из самых прилежных учеников и сразу после окончания ВУЗа он получил приглашение от Театра имени Моссовета.

Правда ему очень хотелось играть в Театре на Таганке. Пройдя собеседование, он стал играть в спектаклях и остался служить в театре аж на полвека.

Путевка на экран

Впервые Золотухин получил роль в кино в 1965 году, когда ему было 24 года. Тогда он успешно сыграл красноармейца Пети Трофимова в картине "Пакет". Знаменитым он тогда не проснулся и после получал только несколько предложений от режиссеров.

Зрителям он запомнился в 1968 году после роли в картине "Хозяин Тайги", где он снялся со своим лучшим другом Владимиром Высоцким. Но настоящая популярность ждала его впереди. В 1971 году вышел фильм "Бумбараш". Эту роль он буквально отвоевал у Михаила Кононова, убедив режиссера, что только с ним он сможет заглянуть в вечность. Так и произошло.

Расцвет карьеры Золотухина пришелся на семидесятые годы. Тогда у него вышел целый список успешных картин: «Пропажа свидетеля», «Предварительное расследование», «О тех, кого помню и люблю», «Каждый день доктора Калинниковой» и «Берега».

Позже Золотухин сыграл в культовых сказках «Царевич Проша» и «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил». В 1979 г. он сыграл Моцарта в сериале «Маленькие трагедии», а в восьмидесятых «Человек с аккордеоном», «Мертвые души» и «И вот пришел Бумбо» и знаменитая новогодняя комедия «Чародеи».

Актеры,Царевич Проша,Бумбараш,Чародеи,Ирина Анисимова,Михаил Кононов,Валерий Золотухин,Театра им. Моссовета,
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