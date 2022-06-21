Валерий Золотухин: как сельский парень стал любимцем всего СССР

Любимый народный артист всего Союза Валерий Золотухин 21 июня отмечал бы день рождения. По истории его жизни вполне можно было снять целое кино. О том, как простой парень пришел к всесоюзной славе читайте в материале "Рамблера".

Фото: Чурилов Андрей Борисович/wikipedia.org Чурилов Андрей Борисович/wikipedia.org

Валерий Золотухин родился в непростой день, 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. Его мать была работницей колхоза, а отец председателем райисполкома.

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В семилетнем возрасте мальчик выпал из окна и ушиб колено. Медики приехали позже, а врач ошибся с диагнозом, гипс наложили на всю ногу и под ним вскоре завелись вши. Когда родители поняли, что с ногой проблемы, отвезли мальчика в санаторий, где был поставлен диагноз «туберкулез коленной кости». До восьмого класса подросток не мог обходиться без костылей, что было сложно и физически, и морально.

То, что он хочет связать свою жизнь с искусством, Золотухин понял в девятом классе, когда увидел цирковое представление. Позже он начал заниматься танцами, а после окончания школы решил отправиться поступать в Москву. И это удалось ему с первого раза.

Золотухину удалось с первой попытки поступить в Государственный институт театрального искусства и в 1963 г. он получил диплом отделения музыкальной комедии. Во времена учебы Золотухин часто обманывал преподавателей, скрывая проблемы со здоровьем. В балетном классе ему приходилось стараться гораздо сильнее, чтобы догнать однокурсников.

Интересно, что приемная комиссия увидела в сельском парне комичного персонажа, но преподаватели хотели, чтобы Золотухин мог существовать в разных образах. Раскрывать драматический талант студенту помогала Ирина Анисимова. Золотухин был одним из самых прилежных учеников и сразу после окончания ВУЗа он получил приглашение от Театра имени Моссовета.

Правда ему очень хотелось играть в Театре на Таганке. Пройдя собеседование, он стал играть в спектаклях и остался служить в театре аж на полвека.

Путевка на экран

Впервые Золотухин получил роль в кино в 1965 году, когда ему было 24 года. Тогда он успешно сыграл красноармейца Пети Трофимова в картине "Пакет". Знаменитым он тогда не проснулся и после получал только несколько предложений от режиссеров.

Зрителям он запомнился в 1968 году после роли в картине "Хозяин Тайги", где он снялся со своим лучшим другом Владимиром Высоцким. Но настоящая популярность ждала его впереди. В 1971 году вышел фильм "Бумбараш". Эту роль он буквально отвоевал у Михаила Кононова, убедив режиссера, что только с ним он сможет заглянуть в вечность. Так и произошло.

Расцвет карьеры Золотухина пришелся на семидесятые годы. Тогда у него вышел целый список успешных картин: «Пропажа свидетеля», «Предварительное расследование», «О тех, кого помню и люблю», «Каждый день доктора Калинниковой» и «Берега».