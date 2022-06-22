Наталье Варлей — 75 лет

Не только спортсменка, комсомолка и красавица, но ещё и художница, певица, поэтесса, эквилибристка и актриса Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года. Роль Нины в фильме Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» принесла девушке всесоюзную известность. Позднее были роли в других популярных картинах — «Вий», «12 стульев», «Гостья из будущего». Наталья Варлей семь лет служила в Московском драматическом театре имени К. Станиславского, на сцене которого исполнила немало разноплановых ролей.

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Наталья Варлей родилась 22 июня 1947 года в Констанце, Румыния. Её детство прошло в Мурманске. С ранних лет она проявляла особый интерес к творчеству: писала стихи, занималась музыкой, рисовала и много читала.

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Врачи запретили Варлей заниматься физкультурой по состоянию здоровья, но в конце 1950-х, когда она с семьёй переехала в Москву, будущая артистка втайне от родителей записалась в цирковую студию.

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В 1965 году Наталья Варлей окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства и стала работать эквилибристкой в Московском цирке на Цветном бульваре. Она выступала в том числе вместе с известным клоуном Леонидом Енгибаровым.

В цирке юную артистку заметил режиссёр Одесской киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич и пригласил сняться в небольшой роли в его фильме «Формула радуги».

На съёмочной площадке «Формулы радуги» актрису приметила ассистентка Леонида Гайдая и пригласила на пробы «Кавказской пленницы». Среди 500 кандидаток, в том числе именитых актрис, именно Варлей получила роль Нины.

В 1967 году после премьеры «Кавказской пленницы» к Наталье Варлей пришла всенародная слава. Тогда актриса решила связать свою жизнь с кинематографом и поступила в Высшее театральное училище (ныне Театральный институт) имени Б. В. Щукина.

В том же году актриса предстала в новом амплуа в картине «Вий». Эту роль она вспоминает с сожалением: по словам Варлей, именно после «Вия» в её жизни стали происходить трагические события.

В 1971 году Наталью Варлей пригласили в труппу Московского драматического театра имени К. Станиславского, в котором она служила следующие семь лет, воплотив огромное количество разнохарактерных персонажей.

В 1989 году Варлей стала заслуженной артисткой России. Также она была удостоена Государственной премии РСФСР за роль в фильме «Не хочу быть взрослым» и Ордена дружбы.

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Варлей окончила факультет поэзии Литературного института и выпустила несколько сборников стихов, а также — четыре альбома в жанре авторской песни, записанных вместе с композитором Николаем Шершенем.