Сандра Буллок пожаловалась на профессиональное выгорание

Актриса Сандра Буллок призналась, что страдает от профессионального выгорания. В связи с этим артистка решила взять перерыв в карьере, пишет The Mirror.

"Я выгорела. Я устала. И я больше не могу принимать правильные, разумные решения", — пожаловалась Буллок.

Она добавила, что хочет отдохнуть от съемок и подстраиваться исключительно под свое собственное расписание.

Буллок благодарна за все, что имеет, однако, по словам актрисы, успех в творчестве повлек за собой и некоторые негативные последствия. Например, Буллок переживает, что актерская карьера может негативно повлиять на ее личную жизнь. Ранее Буллок заявила, что хочет отдохнуть от работы, чтобы провести время с семьей.