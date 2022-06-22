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37 минут назад

Сандра Буллок пожаловалась на профессиональное выгорание

Газета.Ruиещё 2

Актриса Сандра Буллок призналась, что страдает от профессионального выгорания. В связи с этим артистка решила взять перерыв в карьере, пишет The Mirror.

Сандра Буллок пожаловалась на профессиональное выгорание
Фото: Charles Sykes/Invision/APCharles Sykes/Invision/AP

"Я выгорела. Я устала. И я больше не могу принимать правильные, разумные решения", — пожаловалась Буллок.

Она добавила, что хочет отдохнуть от съемок и подстраиваться исключительно под свое собственное расписание.

Буллок благодарна за все, что имеет, однако, по словам актрисы, успех в творчестве повлек за собой и некоторые негативные последствия. Например, Буллок переживает, что актерская карьера может негативно повлиять на ее личную жизнь. Ранее Буллок заявила, что хочет отдохнуть от работы, чтобы провести время с семьей.

Актеры,Сандра Буллок,
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