Порошина о личной жизни, карьере и талантливых детях

Мария Порошина хорошо известна отечественному зрителю. В фильмографии актрисы немало успешных работ, многие из которых до сих публика до сих пор любит пересматривать: «Бригада», «Ночной дозор», «Всегда говори «всегда»» и так далее. Сейчас звезда разрывается между съемками в сериале «Склифосовский», гастролями и воспитанием четверых детей.

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Личная и профессиональная жизнь Порошиной всегда бурлила. Начать с того, что пробоваться в театральные вузы она боялась. Будущей на тот момент артистке, с детства окруженной такими личностями как Виталий Соломин и Дмитрий Назаров (был отчимом Марии. — Прим. ред.) казалось, что ее не возьмут.

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«Я бодро прочитала два четверостишия, а потом текст забыла, начала запинаться. Весь зал стал мне подсказывать, и это снова развеселило педагогов. А я разрыдалась, стало так страшно и одиноко...»

— вспомнила знаменитость.

Однако все страхи Порошиной поначалу были напрасными. Она успешно попала в Школу к самому Олегу Табакову. Правда, в какой-то момент мэтр предложил своей студентке «поискать себя в чем-то другом». Вот тут-то в очередной раз судьба Марии могла повернуться совершенно иначе. Однако звезда не отчаялась и подала документы в Щуку.

«В Щукинское пришлось поступать заново, на общих основаниях. Боялась и переживала еще больше, чем в первый раз. Абсолютно не было сил и уверенности, что правильно выбрала профессию. Помогла поддержка Гоши, который был рядом и вселял в меня надежду — он в течение всех лет, что его знаю, это делает»,

— рассказала артистка.

Гоша Куценко, стоит отметить, сыграл огромную роль в судьбе Порошиной, о чем она не забывает упоминать в разговорах про свою личную жизнь. От коллеги звезда родила дочь Полину, которая в итоге пошла по стопам родителей. Впоследствии Мария стала матерью еще четыре раза. Наследниц Серафиму, Аграфену и Глафиру артистка родила от Ильи Древнова, с которым тоже в итоге разошлась. Еще у Порошиной есть сын Андрей, но имя отца мальчика так до сих пор официально не названо. Правда, по слухам, пятого ребенка звезда отечественного кино родила от своего давнего товарища Ярослава Бойко. Артистам, сыгравшим мужа и жену в сериале «Всегда говори «всегда»», давно приписывают роман.

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Насыщенная личная жизнь никогда не мешала Порошиной строить карьеру. На сегодняшний день фильмография артистки насчитывает почти 100 работ. А ведь Мария также ездит с гастролями по стране. В общем, график у нее более чем загруженный. Даже пробы дочери Симы в театр (заканчивающая 10 класс наследница актрисы лишь недавно заинтересовалась сценой. — Прим. ред.) Порошина смотрела в записи. И все же Мария принимает активное участие в жизни детей. Наследниками от разных мужчин звезда гордится и с удовольствием говорит об увлечениях своих чад. Даже трехлетний Андрей уже удивляет звездную маму.

«Андрюша обожает слушать Магомаева. Он ходит на футбол, умеет считать на русском, английском и итальянском. В общем, у каждого ребенка несколько увлечений. Им нравится, но я иногда вхожу в ступор — кого, куда, во сколько и зачем! Голова кругом — зато весело!»