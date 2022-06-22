Крис Эванс расплакался из-за фильма

На протяжении многих лет мы наблюдали за Крисом Эвансом (Chris Evans) на экране. Актёр обычно играл очень сильных духом и не слишком эмоциональных персонажей. Чего стоит один только Капитан Америка в кинематографической вселенной Marvel. Тем не менее, сам Эванс очень сентиментальный человек и может расплакаться из-за фильма.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Во время промо-компании своей новой картины «Базз Лайтер», являющейся спин-оффом «Истории игрушек» от Pixar, Крис рассказал, что фильмы Pixar нередко заставляют его рыдать в подушку.

Среди своих любимых картин студии актёр перечислил «Головоломку», «Тайну Коко» и, конечно же, «Историю игрушек».

Тем не менее, самым душещипательным фильмом для него стал «Вверх». Он рассказывает о 78-летнем Карле, который после смерти любимой жены отправляется в путешествие к месту, о котором она мечтала.

«Этот фильм дался мне нелегко. Я смотрел его с другом, когда он только вышел, нам было тридцать с хвостиком. Мы включили его, не зная ничего. Не зная, что это будет лучшая история любви, которая когда-либо могла существовать, причём рассказанная в первые десять минут. В общем, «Вверх» буквально вырвал моё сердце и разорвал на части»

Эванс признался, что знаменитый Pixar moment (так называется момент, который выжимает из зрителя наибольшее количество слёз) встречается в каждом фильме студии и никого не может оставить равнодушным.

«Головоломка» тоже очень сильно меня растрогала. Они все обладают этой способностью. И наш новый фильм не исключение. Не хочу рассказывать никаких спойлеров, но он подействовал на меня магическим образом»,

— рассказал актёр.