Жанна Эппле рассказала о своей мечте

В это сложно поверить, но актрисе Жанне Эппле 57 лет. Она потрясающе выглядит и часто получает комплименты. Однако в личной жизни актрисы не все так просто. Она никак не встретит свою любовь. А когда встретит, то вряд ли скажет об этом общественности. По крайней мере, не сразу. Актриса старается держать в секрете дела любовные. Тем более, Жанна не воспринимает всерьез людей, которые в открытую говорят об отношениях.
“Если до их пор есть секс – не надо об этом говорить. Существует адекватность возрасту, не нужно быть смешной. Мне кажется, в этом возрасте важнее стиль, реализованность твоя, внуки, дети – об этом надо говорить, а не о сексе”,
– отметила Эппле.
С внуком Однако, несмотря на то, что Жанна скрывает подробности личной жизни, она призналась, что сейчас ее сердце свободно и она мечтает, наконец, встретить мужчину, которого полюбит .
“О чем я мечта.? Хотела бы счастья в личной жизни – все остальное у меня есть”,
– призналась звезда.