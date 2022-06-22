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4 часа назад

Жанна Эппле рассказала, что она мечтает о личной жизни

New Magazine

В это сложно поверить, но актрисе Жанне Эппле 57 лет. Она потрясающе выглядит и часто получает комплименты. Однако в личной жизни актрисы не все так просто. Она никак не встретит свою любовь. А когда встретит, то вряд ли скажет об этом общественности. По крайней мере, не сразу. Актриса старается держать в секрете дела любовные. Тем более, Жанна не воспринимает всерьез людей, которые в открытую говорят об отношениях.

Жанна Эппле рассказала о своей мечте
Фото: New MagazineNew Magazine

“Если до их пор есть секс – не надо об этом говорить. Существует адекватность возрасту, не нужно быть смешной. Мне кажется, в этом возрасте важнее стиль, реализованность твоя, внуки, дети – об этом надо говорить, а не о сексе”,

– отметила Эппле.

С внуком Однако, несмотря на то, что Жанна скрывает подробности личной жизни, она призналась, что сейчас ее сердце свободно и она мечтает, наконец, встретить мужчину, которого полюбит .

“О чем я мечта.? Хотела бы счастья в личной жизни – все остальное у меня есть”,

– призналась звезда.

Актеры,Жанна Эппле,
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