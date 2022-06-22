Жанна Эппле рассказала о своей мечте

В это сложно поверить, но актрисе Жанне Эппле 57 лет. Она потрясающе выглядит и часто получает комплименты. Однако в личной жизни актрисы не все так просто. Она никак не встретит свою любовь. А когда встретит, то вряд ли скажет об этом общественности. По крайней мере, не сразу. Актриса старается держать в секрете дела любовные. Тем более, Жанна не воспринимает всерьез людей, которые в открытую говорят об отношениях.